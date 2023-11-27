Aydın'da hasat erken bitti, talep patladı: Herkes bu hazırlığı yapıyor!

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Aydın'da, bu yıl zeytindeki 'yok yılı' sebebiyle hasat sezonu erken biterken, zeytin budama sezonu da erken başladı.

Üreticiler de yeni sezon için hazırlıkları yaparken, bıçakçılarda da testere bileme ve satış yoğunluğu arttı.

"HERKES BU HAZIRLIĞI YAPMAKTADIR"

Budama işinin bu yıl erken başladığını ifade eden üreticilerden Adem Gökcük, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Hazırlığımızı yapıyoruz. Budama işi bu sene çok erken başlayacak, malum zeytinin az olmasından ötürü. Herkes bu hazırlığı yapmaktadır" dedi.

"TESTEREYİ BİLEMEK DE ÖNEMLİ"

12 yıldır Aydın'da bıçakçılık yapan Arzu Karakaya ise, "Biz de bu sene testere bileme 50 TL olarak yapıyoruz. Tabi testereyi bilemek de önemli. Elimizle değil makineyle yapıyoruz. 3 işlemden geçiyor. Bunun da yapan kişinin usta olması önemlidir" ifadelerini kullandı.

ZEYTİN BUDAMA

Zeytin budama, zeytin ağaçlarının sağlıklı büyümesini ve verimliliğini sağlamak için yapılan bir işlemdir. Zeytin ağaçlarının budaması, her yıl, sonbahar veya kış aylarında yapılır.

Zeytin budamasının amacı şunlardır:

- Zeytin ağaçlarının şeklini ve boyutunu kontrol etmek: Zeytin ağaçları, düzenli budama ile istenilen şekle ve boyuta getirilebilir,

- Zeytin ağaçlarının havalandırılmasını sağlamak: Düzenli budama, zeytin ağaçlarının havalandırılmasını sağlayarak hastalık ve zararlılara karşı dirençlerini artırır,

- Zeytin ağaçlarının meyve verimini artırmak: Düzenli budama, zeytin ağaçlarının meyve verimini artırmaya yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem