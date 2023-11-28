Sürücüler dikkat, başınıza iş almayın: İntikamını yolda alıyor, maliyeti 60 bin TL!

Kayseri'de oto sanayiciliği yapan Selçuk Soylu, araçların kışlık bakımlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Araç bakımına ilişkin İHA'ya konuşan Soylu, "Kışın en çok arızaya sebebiyet veren şeyler akü, kötü mazot ve yakıt filtreleridir. Bunlara da dikkat edilmesi lazım. Bunlara dikkat edilmezse kışın araç çalışmaz, yakıtı çok yakar. Bilinen marka yağlardan koyulmazsa kışın kalınlaşıyor, marş zor basıyor ve araçlar geç çalışıyor" dedi.

"60 BİN TL'LİK ZARAR VERİYOR"

"Ucuza mal edilen bakımların ilerleyen zamanlarda araca daha fazla zarar verebileceğini" söyleyen Soylu, "Ucuz etin yahnisi yenmiyor. Yani periyodik bakım 5 bin TL tutuyorsa müşteriler 3 bin TL’ye yaptırma peşine düşüyorlar. Bu sebepten dolayı da 50-60 bin TL'lik turbo, enjektör gibi parçalara zarar veriliyor. Kötü yağ ve parça kullanmamak bu açıdan bence en iyisi" ifadelerini kullandı.

ARAÇ BAKIMI

Araç bakımı, aracınızın düzgün çalışması ve güvenli bir şekilde sürülmesi için gereklidir. Düzenli bakım, aracınızın performansını, yakıt verimliliğini ve güvenliğini artırabilir.

Araç bakımının faydaları şunlardır:

- Performansı iyileştirir: Düzenli bakım, aracınızın düzgün çalışmasına yardımcı olur. Bu, aracınızın daha iyi performans göstermesine ve daha az yakıt tüketmesine yardımcı olabilir,

- Yakıt verimliliğini artırır: Düzenli bakım, aracınızın motorunun daha verimli çalışmasına yardımcı olabilir. Bu, yakıt maliyetlerinizi azaltmaya yardımcı olabilir,

- Güvenliği artırır: Düzenli bakım, aracınızın güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir. Bu, aracınızın frenlerinin, lastiklerinin ve diğer kritik parçalarının iyi durumda olmasını sağlar,

- Aracı uzatabilir: Düzenli bakım, aracınızın ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir. Bu, aracınızın daha uzun süre kullanılmasını ve daha fazla değer sağlamasını sağlar.

Araç bakımının kapsamı, aracınızın modeline ve yaşına bağlı olarak değişebilir.

Ancak, çoğu araç için aşağıdakiler gibi düzenli bakımlar yapılması önerilir:

* Yağ değişimi: Yağ, aracınızın motorunun düzgün çalışması için gereklidir. Yağ, motorunuzdaki sürtünmeyi azaltmaya ve motorunuzu temizlemeye yardımcı olur. Yağ değişimi, aracınızın motorunun ömrünü uzatmaya yardımcı olur,

* Fren kontrolü: Frenler, aracınızı durdurmak için gereklidir. Frenlerinizin düzgün çalıştığından emin olmak için düzenli olarak kontrol ettirmeniz önemlidir,

* Lastik kontrolü: Lastikler, aracınızın yol tutuşunu ve performansını sağlar. Lastiklerinizin iyi durumda olduğundan emin olmak için düzenli olarak kontrol ettirmeniz önemlidir,

* Diğer parçaların kontrolü: Aracınızın diğer kritik parçaları da düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bu parçalar arasında süspansiyon, direksiyon ve egzoz sistemi bulunur.

Aracınızın bakımını düzenli olarak yaptırarak, aracınızın düzgün çalışması, güvenli bir şekilde sürülmesi ve uzun ömürlü olması için gerekli adımları atabilirsiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem