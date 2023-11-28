Sürücüler dikkat: Araçlar durduğu yerde yapıyor, yüksek maliyete neden olabiliyor!

Soğuk kış günlerinde akü bakımı sürücülerin için önem arz ediyor. Motor ustaları, bitmiş akü sonrası araç vurdurmayla çalıştırıldığında yüksek maliyetlerle karşılaşabileceklerini ve büyük zarara yol açacağını belirtiyor.

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Motor ustaları, soğuk kış günlerinde aküsü bitmiş araçların vurdurulmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde oto elektriği üzerine faaliyet sürdüren Ercan Uçar, soğuk havalarda akü bakımı hakkında uyarılarda bulundu. Uçar, araç akülerinin amperlerinin ölçülerek 11 amperin altında olan araç akülerinin şarj edilmesi gerektiğini söyledi.

"YÜKSEK MALİYETLİ ARIZALARA YOL AÇAR"

İHA'ya konuşan Uçar, bitik akülerin araçlarda yüksek maliyetli elektronik arızalara yol açabileceğini belirterek, "Bitik akülerin elektronik arızalara yol açtığı bilinir. Bu sorunlara mahal verip yüksek maliyetlerle karşılaşmamak için aküyü kısa vadede değiştirmeleri gerekir. Aracı park ettikten sonra aracın içinde hiçbir şeyin çalışmaması gerekir. Yeni nesil araçlarda açık bir şey bile olsa yaklaşık 15-20 dakika sonra kendiliğinden uyku moduna geçer. Eğer eski nesil bir araç ise araçtan inerken kapı kilitlerini kontrol etmesi gerekir. Araç içinde açık bir aksam unutulursa eğer sabaha kadar akü biter. Bu durum üst üste tekrar ederse akü zamanla bozulur. Yeni nesil otomatik araçlarda vurdurma işlemi yapılamaz. Manuel araçlarda aracı vitese takarak vurdurmaya uğraşıyorlar" dedi.

Sürücüler dikkat: Araçlar durduğu yerde yapıyor, yüksek maliyete neden olabiliyor! - Resim : 1

AKÜSÜ BİTMİŞ ARAÇ

Aküsü bitmiş bir araç, motoru çalıştırmak için gerekli olan enerjiyi sağlayamaz. Bu nedenle, marş motoru dönmez ve motor çalışamaz.

Ancak, aküsü bitmiş bir aracı çalıştırmanın birkaç yolu vardır. Bunlardan biri, başka bir aracın aküsünden şarj almaktır. Bu, akü takviye kabloları kullanılarak yapılabilir.

Akü takviye kabloları, bir aracın aküsünden diğerinin aküsüne elektrik akımı aktarmak için kullanılır. Bu, aküsü bitmiş aracın motorunu çalıştırmak için gereken enerjiyi sağlar.

Akü takviye kablolarını kullanarak aküsü bitmiş bir aracı çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1- Her iki aracın da emniyet kemerlerini takın ve park frenini çekin,

2- Her iki aracın da el frenini çekin,

3- Her iki aracın da viteslerini boşa alın,

4- Aküsü bitmiş aracın motor kaputunu açın ve akü kutuplarını bulun,

5- Akü takviye kablosunun kırmızı ucunu aküsü bitmiş aracın pozitif (+) kutubuna bağlayın,

6- Akü takviye kablosunun kırmızı ucunu diğer aracın pozitif (+) kutubuna bağlayın,

7- Akü takviye kablosunun siyah ucunu diğer aracın negatif (-) kutubuna bağlayın,

8- Diğer aracın motorunu çalıştırın ve yaklaşık 1 dakika boyunca yüksek devirde çalıştırın,

9- Aküsü bitmiş aracın motorunu çalıştırmaya çalışın,

10- Aküsü bitmiş aracın motoru çalıştıktan sonra, akü takviye kablolarını her iki araçtan da çıkarın.

Akü takviye kablolarını her iki araçtan da çıkarırken, pozitif (+) ucunu önce çıkardığınızdan emin olun. Bu, kıvılcımları önlemeye yardımcı olur.

Aküsü bitmiş bir aracı çalıştırmak için başka bir yol da, aracı iterek veya çekerek çalıştırmaktır. Bu, özellikle aküsü çok az bitmişse etkili bir yol olabilir.

Aracınızı iterek veya çekerek çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- Aracınızın viteslerini boşa alın,
- Akü kutuplarına dokunmaktan kaçının,
- Aracınızı itin veya çekin,

Aracınızı iterek veya çekerek çalıştırırken, dikkatli olun. Aracınızın hasar görmesini önlemek için, aracınızı yavaşça ve dikkatlice itin veya çekin. Yeni nesil araçlarda iterek çalıştırmayı denemeyin.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Otomobil Sivas
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