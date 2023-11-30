Sürücüler dikkat: Tepkisi kabul edilmedi, cezası 1979 TL!

İstanbul Fatih'te yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya yol vermeyen bir sürücü türlü bahaneler sundu. Mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen sürücüye bin 979 TL ceza kesilirken, tepki gösterse de cezadan kaçamadı.

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Yayalara yol vermeme, trafikte yapılan en yaygın kural ihlallerinden biridir. Bu ihlal, hem yayaya hem de sürücüye tehlike yaratabilir.

İstanbul Fatih'te yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim gerçekleştirilirken, uygulama sırasında İHA'nın aktardığı habere göre, yayalara yol vermeyen 1 sürücüye bin 979 lira para cezası kesildi. Araç sürücüsü, yayalara yol verdiğini söyleyerek, tepki gösterse de cezadan kaçamadı.

YAYALARA YOL VERMEME CEZASI

Yayalara yol vermeme cezası, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya yol vermeyen sürücüler için uygulanmaktadır. Ceza, Türk Ceza Kanunu'nun 185. maddesi kapsamında düzenlenmiştir.

Sürücüler dikkat: Tepkisi kabul edilmedi, cezası 1979 TL! - Resim : 1

Yayalara yol vermenin bazı yolları şunlardır:

- Yaya geçidinin yakınında yavaşlayın,
- Yaya geçidinin yakınında duruyorsanız, yayalara yol verin,
- Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya yaklaşıyorsanız, yavaşlayın ve durun,
- Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya korna çalmayın.

Yayalara yol vermek, trafikte daha güvenli bir ortam yaratmaya yardımcı olur. Sürücüler ve yayalar, bu kuralı birlikte uygulayarak herkes için daha güvenli bir yol ortamı yaratabilirler.

Kaynak: Gerçek Gündem

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