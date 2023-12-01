Iğdır'da yaz ürününü açık alanda kış mevsiminde yetiştirdi, hasadı yapıldı: Taleplere yetişemiyor!

Iğdır merkez Oba köyünde yaşayan 'örnek çiftçi' olarak bilinen Alican Açkan, normal karpuzlar ile ektiği ve özel bakım yaptığı siyah karpuzların hasadına kış mevsiminde başladı.

Iğdırlı çiftçi normal zamanda ekilen karpuzlar ile beraber tohumu atadan gelen ve melez olan siyah karpuz olarak bilinen karpuzu ekti. Diğer karpuzlar hasat olurken Açkan, yetişmesi uzun süre alan bu siyah karpuzlar ile özel ilgilendi. Kış mevsimi ile olgunlaşan karpuzun hasadı da sonbahar mevsimine denk geldi.

"HASADI 21 ARALIK'A KADAR SÜRER"

Karpuz hasadına ilişkin İHA'ya konuşan Açkan, "Ektiğimiz ve bugün hasadını yaptığımız bu karpuz melezdir ve yıllardan beri siyah karpuz olarak gelmiştir. Bu karpuzun özelliği siyah olması ile beraber baba ve deden gelme bir karpuzdur. Türkiye genelinde iddia ediyorum açık tarlada şu an karpuz yoktur. Biz bu karpuzu marketlere, hastası olanlar canı karpuz çekenlere ya da hamile ablalarımıza, bacılarımıza veriyoruz. Bu karpuzun hasadı 21 Aralığa kadar sürer" dedi.

KARPUZ

Karpuz, dünyanın en büyük meyvesidir ve taze olarak veya çeşitli şekillerde tüketilebilir. Karpuz, %92'si sudan oluşur ve bu nedenle sıcak havalarda serinletici bir besindir. Ayrıca, A, C ve B6 vitaminleri, potasyum ve likopen gibi önemli besinleri içerir.

Karpuz, sıcak ve ılıman iklimlerde yetişir. Türkiye, dünyanın en büyük karpuz üreticilerinden biridir. Karpuz, yaz aylarında Türk mutfağında yaygın olarak tüketilir. Karpuz, genellikle taze olarak tüketilir, ancak dondurma, meyve suyu, salata ve tatlılarda da kullanılabilir.

Karpuzun faydalarından bazıları şunlardır:

- Su içeriği yüksektir ve bu nedenle sıcak havalarda serinletici bir besindir,

- A, C ve B6 vitaminleri içerir ve bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir,

- Potasyum içerir ve bu nedenle kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir,

- Likopen içerir ve bu nedenle kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem