Sürücüler dikkat, Edirne'de 2568 TL ceza kesildi: Uygulama sürecek!

Türkiye genelinde 1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu kış lastiği uygulaması başladı.

Kış lastiği uygulamasının başlamasıyla, Edirne'de harekete geçen polis ekipleri, kış lastiği takmayan 1 ticari taksiye 2 bin 568 TL cezai işlem uyguladı.

"UYGULAMA SÜRECEK"

İHA'ya uygulamaya ilişkin konuşan Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Şehir içi Denetlemeden sorumlu Grup Amiri Baş Polis Mesut Arslan, 1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulamalarına başladıklarını ve 1 Nisan tarihine kadar belli aralıklarla devam edeceklerini aktardı.

KIŞ LASTİĞİ

Kış lastiği, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü zamanlarda, karlı ve buzlu yollarda daha iyi yol tutuşu ve frenleme performansı sağlamak için tasarlanmış bir lastik türüdür.

Kış lastikleri, yaz lastiklerinden daha yumuşak bir sırt karışımına ve daha fazla dişe sahiptir. Bu özellikler, kar ve buz üzerinde daha iyi kayma direnci ve daha kısa fren mesafeleri sağlar.

Kış lastikleri, aşağıdaki durumlarda özellikle önemlidir:

- Hava sıcaklığı 7 derecenin altındadır,

- Yolda kar veya buz vardır,

- Yoğun trafik vardır,

- Virajlı bir yolda seyahat ediyorsunuzdur.

Kış lastikleri, aşağıdaki faydaları sağlar:

* Daha iyi yol tutuşu ve frenleme performansı sağlar,

* Kaza riskini azaltır,

* Yakıt tasarrufu sağlar,

* Lastik aşınmasını azaltır.

Türkiye'de, yönetmeliğe göre, şehirlerarası karayollarında 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak zorunludur. Ancak, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü her durumda kış lastiği kullanmak önemlidir.

Kış lastikleri, her kış sonunda sökülmeli ve yerine yaz lastikleri takılmalıdır. Kış lastikleri, doğru şekilde saklanırsa bir sonraki kışa kadar kullanılabilir.

Kış lastiği seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

+ Aracınızın modeline ve boyutuna uygun lastikler seçin,

+ Lastiğin diş derinliği en az 4 mm olmalıdır,

+ Lastiklerin üretim tarihi 2019 veya daha yeni olmalıdır,

+ Lastiklerinizi, aracınızın ağırlığına ve kullanım koşullarına uygun bir hız endeksine sahip olarak seçin.

Kaynak: Gerçek Gündem