Traktör sahipleri dikkat: Daha fazla mazot yakıyor, 100 bin TL masraf çıkarıyor!

Eskişehir’de 28 yıldır tarım makinesi tamiri ve bakımı yapan Serhat Kaya, kışın kullanılmayacak olan traktörlere mutlaka bakım yapılması gerektiğini belirtti.

Kaya, bakım yapılmayan traktörlerin, 20 litreye kadar fazla yakıt yaktığını belirten Kaya, ayrıca çıkabilecek muhtemel sorunların 100 bin liradan başladığının altını çizdi.

"MALİYETİ 100 BİN TL'DEN BAŞLIYOR"

İHA'YA yapılmayan bakımların traktörün gücünü 15 beygire kadar düşürdüğünü belirten Serhat Kaya, "Bakımlar yapılmaz ve kapalı yerde muhafaza edilmezse, traktör çalışmazsa, performans olmaz, güç olmaz, istediği gücü de alamaz. Yani çok arıza yapar. Mazot filtreleri zamanla şişiyor. Bunlar şiştikçe 10- 15’e beygire kadar güç olarak düşüyor. Bu sefer de ne oluyor, yakıt tüketimi çoğalıyor, güç düşüyor. O yönden çok sıkıntılar yaşarlar. Bir günü hesaplarsak 20 litreye yakın yakıt fazla yakabiliyor. Motorun ömrü kısalıyor, hava filtresini temizleniyorlar, o toz toprak doluyor, tıkanıyor, emiş gücü de zayıflıyor o tür sorunlar yaşanıyor. Bakım maliyetleri yani şu andaki piyasaya göre 5 bin liradan başlıyor, yani 17- 18 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bunları yaptırmak ne gibi sıkıntıları motorun gücü düşüyor, yakıt çoğalıyor, yani yağlama sistemi zayıfladığı için biraz daha sorun yaşanabiliyor. Bakım yapılmadığı takdirde 100 bin liradan başlıyor maliyeti" dedi.

TRAKTÖR BAKIMI

Traktör, tarım ve inşaat gibi çeşitli işler için kullanılan çok yönlü bir araçtır. Düzenli bakım, traktörünüzün düzgün çalışmasını ve uzun süre dayanmasını sağlamanın anahtarıdır.

Traktör bakımı, aşağıdaki temel bileşenleri içerir:

- Düzenli muayene: Haftalık veya aylık olarak, traktörünüzün tüm önemli parçalarını gözle kontrol etmelisiniz. Bu, herhangi bir hasar veya aşınma belirtisi olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır,

- Yağ ve filtre değişimi: Yağı ve filtreleri, üreticinin talimatlarına göre düzenli olarak değiştirmeniz gerekir. Bu, motorun düzgün çalışmasını ve ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır,

- Diğer sıvılar: Fren sıvısı, hidrolik sıvısı ve soğutma sıvısı gibi diğer sıvıları da düzenli olarak kontrol etmeniz ve gerektiği gibi değiştirmeniz gerekir,

- Lastik basıncı: Lastik basıncını, üreticinin talimatlarına göre düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Doğru lastik basıncı, traktörünüzün performansını ve yakıt verimliliğini iyileştirmeye yardımcı olacaktır,

- Kayışlar ve hortumlar: Kayışları ve hortumları, herhangi bir hasar veya aşınma belirtisi olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Hasarlı veya aşınmış kayışlar veya hortumlar, traktörünüzün düzgün çalışmasını engelleyebilir,

- Hidrolik sistem: Hidrolik sistemi, traktörünüzün çeşitli işlevleri için gereklidir. Hidrolik sistemi düzenli olarak kontrol etmeli ve gerektiğinde bakım yaptırmalısınız.

Traktör bakımınızı kendiniz yapabilirsiniz veya bir profesyonele yaptırabilirsiniz. Kendi başınıza bakım yapmayı seçerseniz, traktörünüzün kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanız önemlidir.

Traktörünüze düzenli bakım yaparak, onu verimli ve güvenli bir şekilde çalıştırdığınızdan emin olabilirsiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem