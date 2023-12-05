Sivas'ta yoğun ilgi görüyor, kapış kapış satılıyor: 1 tanesi bile kış boyu bağışıklığı koruyor!

Sivas'ta kış aylarının vazgeçilmezi ve içerisinde barındırdığı antioksidan özelliği ile vatandaşlar tarafından tercih edilen turşular, tezgâhlarda yerini aldı. Faydası saymakla bitmeyen çeşit çeşit turşulara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, 1 tanesi bile kış boyu bağışıklık sistemini koruyor.

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Sivas'ta soğuk geçen kış aylarının vazgeçilmezi turşular, tezgâhlardaki yerini aldı.

Mevsim itibariyle salataların yerini alan çeşit çeşit turşular, bağışıklığı güçlendirmesi, metabolizmayı hızlandırması, kan şekerini dengelemesi ve soğuk algınlığına iyi gelmesiyle biliniyor.

"ÇOK FAYDALARI VAR"

İHA'ya konuşan Turşu satıcısı Abdullah Yıldız, "İşlerimiz kış olduğu için biraz daha açıldı. Turşunun antioksidan özelliğinden dolayı çok faydaları var. Ben gençlerimizin bilakis turşuya daha çok ilgi göstermesini istiyorum. Acılı, acısız. Turşu sulu, şalgam sulu her çeşit turşu mevcut" dedi.

Sivas'ta yoğun ilgi görüyor, kapış kapış satılıyor: 1 tanesi bile kış boyu bağışıklığı koruyor! - Resim : 1

TURŞU

Turşu, lif, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. C vitamini, B vitaminleri, K vitamini, potasyum ve magnezyum içerir. Ayrıca, probiyotikler ve antioksidanlar açısından da zengindir.

Turşu, salatalarda, sandviçlerde, çorbalarda ve hatta ana yemeklerde kullanılabilir. Evde turşu yapmak da oldukça kolaydır.

Turşu, sağlıklı bir diyete dahil etmek için harika bir yoldur.

Turşunun faydaları şunlardır:

- Sindirim sistemini iyileştirir: Turşudaki probiyotikler, sindirimi ve bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir,

- Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır: Turşu, LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Besin emilimini artırır: Turşudaki fermantasyon süreci, vitaminler ve mineraller gibi bazı besinlerin biyoyararlılığını artırabilir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Turşudaki antioksidanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve hastalıklardan korunmaya yardımcı olabilir,

- Tokluk hissini artırır: Turşu, tok ve tatmin hissetmeye yardımcı olabilir ve bu da kilo yönetimine yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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