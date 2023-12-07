Mersin'de hasadı başladı, eken servete kondu: Kilosu 18 TL, ağaç başı 1500 TL!

Mersin'de 'cennet meyvesi' olarak da bilinen Trabzon hurmasının hasadına başlanırken, üreticilere iyi para kazandırıyor. Faydası saymakla bitmeyen ve tam bir vitamin deposu olan Trabzon hurması, üreticiye ağaç başı ortalama 1500 TL gelir getirirken, kilosu 18 TL'den alıcı buluyor.

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Mersin'de hasadına başlanan Trabzon hurması, hem verimliliği hem de fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Özellikle kentin yukarı kesimlerinde üretilen meyve, iyi bakıldığı zaman bir ağaçta 100 kiloya yakın ürün veriyor. Bugünlerde hasadı yapılan meyvenin üretimi her geçen yıl artıyor.

"KİLOSU 18 TL"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, "Çiftçi bu meyveden para kazanıyor. O yüzden biz alternatif bir ürün olarak bunu öneriyoruz. Rekolte anlamında çok verimli ve yüksek. Bakımlı bir ağaç 100 kilonun altında meyve vermiyor. Bu meyvenin de fiyatı şu anda 15 ile 18 lira aralığında değişiyor. Yani bir ağaçtan 100 kilo meyve alsak, her ağaç bin 500 liranın üzerinde para kazandırıyor" dedi.

Mersin'de hasadı başladı, eken servete kondu: Kilosu 18 TL, ağaç başı 1500 TL! - Resim : 1

TRABZON HURMASI

Trabzon hurması, Doğu Asya'ya özgüdür ve bugün dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir. Türkiye, Trabzon hurması üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir.

Trabzon hurması, çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir. Meyve, genellikle turuncu veya kırmızı renktedir. Trabzon hurması, olgunlaştığında yenilebilir, ancak olgunlaşmadan önce de yenebilir.

Trabzon hurması, besleyici bir meyvedir. C vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir. Trabzon hurması, antioksidan özelliklere de sahiptir.

Trabzon hurması, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Meyve, taze olarak yenebilir veya kurutulabilir, dondurulabilir veya püre haline getirilebilir. Trabzon hurması, meyve salatalarında, tatlılarda, sebze yemeklerinde ve hatta et yemeklerinde kullanılabilir.

İşte Trabzon hurmasının bazı faydaları:

- Sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekler: Trabzon hurması, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gerekli olan bir antioksidandır,

- Sindirim sistemini düzenler: Trabzon hurması, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

- Kalp sağlığını destekler: Trabzon hurması, potasyum bakımından zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltabilir: Trabzon hurması, antioksidan özelliklere sahiptir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilir ve kanser riskini azaltabilir.

Trabzon hurması, sağlıklı ve lezzetli bir meyvedir. Düzenli olarak tüketilmesi, genel sağlığınız için faydalı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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