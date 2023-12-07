Karaman'da yılın son hasadı yapıldı, tarlada kilosu 12 TL, markette 4 katı: Beyin sağlığını destekliyor, hafızayı uçuruyor!

Türkiye'nin elma deposu şehirlerinden birisi olan Karaman'da yılın son elma hasadı yapıldı.

Yılda 500 bin tonun üzerinde elma üretiminin gerçekleştiği kentte, üretici, kilosunu 11 ila 12 liradan sattığı elmanın büyükşehirlerde 4 katı fazlasına satılmasına şaşırıyor.

"KİLOSU 60 TL'YE KADAR ÇIKIYOR"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, "Şuanda bulunduğumuz bu bahçede üretilen elmanın kilo satışı tüm masraflarıyla birlikte 12 liradır. Ama tüketicilerimiz İstanbul’da, Ankara’da ve bazı büyük marketlerde bu elmanın kilosunu 40 ila 50 liradan alıyor. Kışın ise kilosunun 60 liraya kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu da tüketicinin sağlıklı bir şekilde elma tüketememesidir" dedi.

ELMA

Elma, Rosaceae familyasına ait Malus cinsinden bir meyve türüdür. Dünya çapında en çok yetiştirilen ve tüketilen meyvelerden biridir. Çeşitli renk, boyut ve tatlarda elma çeşitleri vardır.

Elmalar, besin değeri yüksektir. C vitamini, lif, potasyum ve antioksidanlar bakımından zengindirler. Sağlıklı bir diyetin önemli bir parçasıdırlar.

Elmanın Faydaları:

- Kalp sağlığını destekler: Elmalar, lif ve potasyum bakımından zengindir. Lif, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olurken potasyum kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini düzenler: Elmalar, lif bakımından zengindir. Lif, sindirimi düzenlemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltabilir: Elmalar, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye ve kanser riskini azaltabilir,

- Diyabet yönetimine yardımcı olabilir: Elmalar, lif ve pektin bakımından zengindir. Lif ve pektin, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir,

- Beyin sağlığını destekler: Elmalar, quercetin adı verilen bir flavonoid bakımından zengindir. Quercetin, bilişsel işlevi iyileştirmeye ve Alzheimer hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Elmaların Kullanımı:

* Elmalar, taze olarak yenebilir,

* Elmalar, salatalarda, turtalarda, keklerde, reçellerde ve meyve sularında kullanılabilir,

* Elmalar, kurutulabilir ve kuru meyve olarak tüketilebilir,

* Elma sirkesi, elmalardan yapılan popüler bir üründür. Elma sirkesi, salata sosu olarak kullanılabilir veya sindirim sorunlarını tedavi etmek için kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem