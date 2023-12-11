Muş'ta hasadı başladı, 14 şirketle sözleşme imzalandı: 60 bin tonla önemli bir gelir bekleniyor!

Muş'ta çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından olan tütünün satış hazırlıkları başladı.

Zahmetli bir sürecin ardından tütünü paketleyen çiftçiler, anlaşmalı oldukları firmalara gönderiyor.

"14 FİRMAYLA SÖZLEŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun, AA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde geçen yıl 48 ülkeye 53 bin ton tütün ihraç ettik. Bu yıl hedefimiz 60 bin ton tütün ihraç etmek. Ülkemizde ciddi manada tütün üretimi oldu. Yerli şirketlerimizin de sayısı artınca sözleşme imzaladığımız firma sayısı da arttı. Bu yıl 14 firmayla sözleşme gerçekleştirdik" dedi.

TÜTÜN

Tütün bitkisi, genellikle 1-2 metre boyunda otsu bir bitkidir. Yaprakları büyüktür ve oval şeklindedir. Çiçekleri küçük ve beyazdır. Tütün meyvesi, kapsül şeklindedir ve içinde çok sayıda tohum bulunur.

Tütün, insan sağlığına çok zararlı bir bitkidir. Tütün kullanımına bağlı olarak birçok hastalık ortaya çıkabilmektedir.

Tütünün sağlığa zararlı etkileri, yalnızca tütün kullanan kişileri değil, aynı zamanda çevrelerindeki kişileri de etkilemektedir. Pasif içicilik, tütün kullanan kişilerin yanında bulunarak tütün dumanına maruz kalma durumu olarak tanımlanmaktadır. Pasif içicilik, akciğer kanseri ve diğer solunum yolu hastalıkları riskini de artırmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem