Nesli tükenmek üzere, Tunceli'de görüntülendi: Şehre kadar indiler!

Nesli tükenme altında olduğu için koruma altına alınan dağ keçileri, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde görüntülendi. Dağ keçileri kent merkezine kadar inerek yiyecek aradı.

Son Güncelleme:
> <

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri kent merkezine kadar inerek yiyecek aradı.

Sürü halinde Çemişgezek ilçesinde gezen dağ keçileri, ağaç dallarındaki yaprakları yedi.

"SIK SIK GELİP GİDİYORLAR"

İHA'ya konuşan vatandaşlar, uzun zamandır dağ keçilerinin kentte olduğunu ve buraya sık gelip gittiklerini belirterek, hayvanlara karışmadıklarını söyledi.

Nesli tükenmek üzere, Tunceli'de görüntülendi: Şehre kadar indiler! - Resim : 1

DAĞ KEÇİSİ

Dağ keçileri, dağlık ve kayalık alanlarda yaşayan hayvanlardır. Keskin pençeleri ve güçlü bacakları sayesinde zorlu arazilerde tırmanabilir ve koşabilirler. Bu özellikleri sayesinde avcılardan kaçabilir ve yiyecek bulabilirler. Ot, yosun, yaprak, ağaç kabuğu ve meyve gibi çeşitli bitkilerle beslenirler. Yaz aylarında yüksek dağlarda, kış aylarında ise daha alçak yerlerde yaşarlar.

Dağ keçilerinin hem erkek hem de dişisinde boynuz bulunur. Erkeklerin boynuzları dişilere göre daha büyük ve kalındır.

Dağ keçileri, sürüler halinde yaşayan hayvanlardır. Sürüler, genellikle 10-20 bireyden oluşur. Sürüler, birbirlerine karşı koruma sağlamak için birlikte hareket ederler. Genellikle 12-15 yıl kadar yaşarlar.

Dağ keçileri, bazı bölgelerde avcılık ve habitat kaybı nedeniyle tehdit altındadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Tunceli
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Muğla'da yetişiyor, yılda iki ay toplanıyor ve enerji patlaması yaşatıyor: Kilosu 200 TL! Yılda iki ay toplanıyor ve enerji patlaması yaşatıyor!
Karaman'da yılın son hasadı yapıldı, tarlada kilosu 12 TL, markette 4 katı: Beyin sağlığını destekliyor, hafızayı uçuruyor! Tarlada kilosu 12 TL, markette 4 katı!
Adana'da tarlada kaldı ve çöpe gitti, meğer bilinmeyen faydası varmış: Dalından kilosu 30 kuruş, kabuğu 17 TL! Çöpe gitti, meğer bilinmeyen faydası varmış
Mersin'de hasadı başladı, eken servete kondu: Kilosu 18 TL, ağaç başı 1500 TL! Hasadı başladı, eken servete kondu!
Hatay'da hasadı yapıldı, yoğun talep görüyor: Azı şifa fazlası zarar! Yoğun talep görüyor: Azı şifa fazlası zarar!
Traktör sahipleri dikkat: Daha fazla mazot yakıyor, 100 bin TL masraf çıkarıyor! Daha fazla mazot yakıyor, 100 bin TL masraf çıkarıyor
Sivas'ta yoğun ilgi görüyor, kapış kapış satılıyor: 1 tanesi bile kış boyu bağışıklığı koruyor! Yoğun ilgi görüyor, kapış kapış satılıyor
Sakarya'da görünce hayrete düştü, kayda alarak anlattı: Tam 17 santimetre! Görünce hayrete düştü, kayda alarak anlattı
Kahramanmaraş'ta 1500 dönümde hasadı başladı, yurt dışı pazarında geniş yer buldu: 1 tanesi bile vitamin zengini! Hasadı başladı, yurt dışı pazarında geniş yer buldu
Giresun'da görülmemiş hasat: Yaz aylarındaki gibi ürün verdi, görenler şaşkına döndü! Giresun'da görülmemiş hasat!
Sürücüler dikkat, Edirne'de 2568 TL ceza kesildi: Uygulama sürecek! Sürücüler dikkat, 2568 TL ceza kesildi!
Görüntüler, Bolu'da kayda geçti: Nesli tükenmek üzere! Nesli tükenmek üzere, Bolu'da görüntülendi
ÇOK OKUNANLAR
Kasım ayının en iyi 10 Türk dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı Kasım ayının en iyi 10 Türk dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı
Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, piyasalardaki endişenin kaynağını açıkladı: Dolar neden yükseliyor? Dolar neden yükseliyor?
Emekli maaşlarına üç formüllü zam planı: 7.500 lira alan herkesi ilgilendiriyor Emekli maaşlarına üç formüllü zam planı: 7.500 lira alan herkesi ilgilendiriyor
196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste! 196 ülkeyi gezdi, en güzel 11 ülkeyi seçti: İşte o liste!
Meteoroloji 36 ili tek tek uyardı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor, hazırlığınızı yapın! Meteoroloji 36 ili tek tek uyardı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor, hazırlığınızı yapın!