Nesli tükenmek üzere, Tunceli'de görüntülendi: Şehre kadar indiler!

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri kent merkezine kadar inerek yiyecek aradı.

Sürü halinde Çemişgezek ilçesinde gezen dağ keçileri, ağaç dallarındaki yaprakları yedi.

"SIK SIK GELİP GİDİYORLAR"

İHA'ya konuşan vatandaşlar, uzun zamandır dağ keçilerinin kentte olduğunu ve buraya sık gelip gittiklerini belirterek, hayvanlara karışmadıklarını söyledi.

DAĞ KEÇİSİ

Dağ keçileri, dağlık ve kayalık alanlarda yaşayan hayvanlardır. Keskin pençeleri ve güçlü bacakları sayesinde zorlu arazilerde tırmanabilir ve koşabilirler. Bu özellikleri sayesinde avcılardan kaçabilir ve yiyecek bulabilirler. Ot, yosun, yaprak, ağaç kabuğu ve meyve gibi çeşitli bitkilerle beslenirler. Yaz aylarında yüksek dağlarda, kış aylarında ise daha alçak yerlerde yaşarlar.

Dağ keçilerinin hem erkek hem de dişisinde boynuz bulunur. Erkeklerin boynuzları dişilere göre daha büyük ve kalındır.

Dağ keçileri, sürüler halinde yaşayan hayvanlardır. Sürüler, genellikle 10-20 bireyden oluşur. Sürüler, birbirlerine karşı koruma sağlamak için birlikte hareket ederler. Genellikle 12-15 yıl kadar yaşarlar.

Dağ keçileri, bazı bölgelerde avcılık ve habitat kaybı nedeniyle tehdit altındadır.

Kaynak: Gerçek Gündem