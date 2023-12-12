Tokat'ta mandalina kolisinden çıktı, evine götürdü!

Tokat'ta manavdan mandalina alan vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Koliden poşetine mandalina doldururken canlı olduğunu fark eden vatandaşın karşına bukalemun çıktı.

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Tokat'ta geçtiğimiz günlerde Özkan Helvacıoğlu, mandalina almak için manava gitti.

Helvacıoğlu, koliden poşetine mandalina doldururken içerisinde tanımlayamadığı yeşil şeyin önce yaprak olduğunu düşündü. Yakından incelediğinde ise canlı olduğunu fark etti.

EVİNE GÖTÜRDÜ

Yapılan kısa bir araştırmadan sonra bukalemun olduğu anlaşıldı. Helvacıoğlu, bukalemunu evine götürüp beslemeye başladı.

Tokat'ta mandalina kolisinden çıktı, evine götürdü! - Resim : 1

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR CANLI GÖRMEDİM"

Konuya ilişkin İHA'ya konuşan Helvacıoğlu, "Manava alışveriş için geldim, eve birkaç meyve alacaktım. Tezgahta mandalinalar arasında duruyordu, daha önce böyle bir canlı hiç görmedim. Mandalinalar arasında yumulmuş duruyordu" diye konuştu.

BUKALEMUN

Bukalemun, sürüngenler sınıfının Chamaeleonidae familyasından renk değiştirebilen kelerlerin ortak adı. Dünyada yaklaşık 150 tür bukalemun bulunmaktadır.

Bukalemunlar, derilerinin alt katmanlarında bulunan guanin kristalleri sayesinde renk değiştirebilirler. Guanin kristalleri, ışığın dalga boyunu yansıtarak derinin rengini belirler. Bukalemunlar, bu kristalleri kasların yardımıyla hareket ettirebilirler. Böylece, derilerinin rengini hızla değiştirebilirler.

Bukalemunlar, renk değiştirmeyi çeşitli amaçlar için kullanırlar. Örneğin, avlarını yakalamak, kendilerini kamufle etmek veya kendilerini düşmanlarından korumak için renk değiştirebilirler.

Bukalemunlar, uzun ve ince dilleriyle avlarını yakalarlar. Dilleri, vücutlarının uzunluğundan daha uzun olabilir. Dilleri, ucunda yapışkan bir sıvıya sahiptir. Bu sıvı sayesinde, avlarını yakalayıp ağzına çekebilirler.

Bukalemunlar, otçul ve etçil hayvanlardır. Otçul bukalemunlar, yapraklar, meyveler ve çiçekler ile beslenirler. Etçil bukalemunlar, böcekler, küçük memeliler ve kuşlar ile beslenirler.

Bukalemunlar, yumurtlayarak çoğalırlar. Dişi bukalemunlar, bir seferde 10 ila 100 arasında yumurta bırakabilirler. Yumurtalardan çıkan yavrular, kendi başlarına büyür ve gelişirler.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Tokat
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