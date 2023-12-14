Yalova’da sahilde ayı görüntülendi

Henüz kış uykusuna yatmamış ve yemek arayışıyla ormanlık alandan sahile inen ayı bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

Yalova’da kıyı balıkçılığı yapan bir kişi, teknesiyle denize açıldı. Kapaklı köyü sahilinde ilerleyen vatandaş, burada bir ayının gezindiğini fark etti.

Hemen cep telefonuna sarılan şahıs, ayının görüntülerini cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Ayı vatandaşı fark edince bölgeden koşarak kaçtı. Sandalla ayının yakınına kadar ilerleyerek burada yeniden ayıyı görüntülemeyi başardı.

Ayı bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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