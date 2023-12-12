Dünyada sadece Niğde'de yaşıyor, ilk kez görüntülendi!

'Toro' takma adı ile bilinen, Bolkar Dağ silsilesinde 2 bin 600-2 bin 750 metre rakımda yer alan Karagöl, Çinigöl ve Eğri Göl’de yaşayan Toros kurbağası (Rana Holtzi), nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi'ne (IUCN Red List) göre yüksek düzeyde tehdit altında bulunuyor.

Uluslararası Bern sözleşmesi de dahil çeşitli sözleşmelerle koruma altında bulunan Toros kurbağasını su altı ve su üstünde fotoğraflayan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görevli ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP) Dr. Öğretim Üyesi Baybars Sağlamtimur açacağı sergi ile fotoğrafları sergileyecek.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TÜR"

Konuya ilişkin İHA'ya konuşan Sağlamtimur, "Toros Kurbağası dünyada sadece Niğde’de Ulukışla İlçesindeki Bolkar Dağları silsilesi üzerinde 2 bin 700 metre rakımlı 3 gölde yaşıyor. Bu canlıyı başka bir yerde bulunmaması ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması özel kılıyor. Bu sessiz yapısı aslında iç ses keselerine sahip olmasından dolayı, o da sadece erkek bireylerinde var. Oraya gidenlere sorarsanız sesini duymadığını söyleyecektir. Türkiye’deki en küçük kurbağa türü ortalama boyu 4.5 santim kaydedilmiş en büyük olanı ise 7.5 santim boyunda. Miktarı çok azalmış. Yaklaşık 30 sene önce göle bırakılan sazan balıkları nedeniyle türün nesli tükenme tehdidi altında. Nesli tükenen tür kategorisinde kırmızı listede, bir sonraki aşama ise türün yok olması demek oluyor. Üzerine hassasiyetle titrenilmesi gereken çok önemli bir tür" dedi.

TOROS KURBAĞASI

Toros kurbağası, Türkiye'nin Niğde ili Ulukışla ilçesi sınırları içerisindeki Toros Dağları'nda yaşayan bir kurbağa türüdür. Dünya'da yalnızca bu bölgede yaşar ve endemik bir türdür.

Toros kurbağası, ortalama 6-7,5 cm uzunluğunda, küçük bir kurbağadır. Sırtı, sarımsı kirli yeşil, sarımsı pembe veya gri-yeşil renktedir. Üzerinde siyahımsı yeşil bazen siyah veya kahverengi lekeler bulunur. Karın tarafı ise beyaz veya krem rengidir.

Toros kurbağası, yüksek rakımlı dağlarda yaşar. 2500-3000 metre yükseklikteki göllerde ve akarsularda bulunur. Böcekler ve diğer küçük eklembacaklılarla beslenir.

Toros kurbağası, Türkiye'nin en önemli doğal miraslarından biridir. Korunması için çalışmalar yapılmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem