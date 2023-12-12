Dünyada sadece Niğde'de yaşıyor, ilk kez görüntülendi!

Dünyada sadece Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Karagöl, Çinigöl ve Eğri Göl'de yaşayan Toros kurbağası su altında ilk kez görüntülendi. Dr. Öğretim Üyesi Baybars Sağlamtimur tarafından su altında fotoğraflan Toros kurbağasının nesli tükenme tehlikesi altında.

Son Güncelleme:
> <

'Toro' takma adı ile bilinen, Bolkar Dağ silsilesinde 2 bin 600-2 bin 750 metre rakımda yer alan Karagöl, Çinigöl ve Eğri Göl’de yaşayan Toros kurbağası (Rana Holtzi), nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi'ne (IUCN Red List) göre yüksek düzeyde tehdit altında bulunuyor.

Uluslararası Bern sözleşmesi de dahil çeşitli sözleşmelerle koruma altında bulunan Toros kurbağasını su altı ve su üstünde fotoğraflayan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görevli ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP) Dr. Öğretim Üyesi Baybars Sağlamtimur açacağı sergi ile fotoğrafları sergileyecek.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TÜR"

Konuya ilişkin İHA'ya konuşan Sağlamtimur, "Toros Kurbağası dünyada sadece Niğde’de Ulukışla İlçesindeki Bolkar Dağları silsilesi üzerinde 2 bin 700 metre rakımlı 3 gölde yaşıyor. Bu canlıyı başka bir yerde bulunmaması ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması özel kılıyor. Bu sessiz yapısı aslında iç ses keselerine sahip olmasından dolayı, o da sadece erkek bireylerinde var. Oraya gidenlere sorarsanız sesini duymadığını söyleyecektir. Türkiye’deki en küçük kurbağa türü ortalama boyu 4.5 santim kaydedilmiş en büyük olanı ise 7.5 santim boyunda. Miktarı çok azalmış. Yaklaşık 30 sene önce göle bırakılan sazan balıkları nedeniyle türün nesli tükenme tehdidi altında. Nesli tükenen tür kategorisinde kırmızı listede, bir sonraki aşama ise türün yok olması demek oluyor. Üzerine hassasiyetle titrenilmesi gereken çok önemli bir tür" dedi.

Dünyada sadece Niğde'de yaşıyor, ilk kez görüntülendi! - Resim : 1

TOROS KURBAĞASI

Toros kurbağası, Türkiye'nin Niğde ili Ulukışla ilçesi sınırları içerisindeki Toros Dağları'nda yaşayan bir kurbağa türüdür. Dünya'da yalnızca bu bölgede yaşar ve endemik bir türdür.

Toros kurbağası, ortalama 6-7,5 cm uzunluğunda, küçük bir kurbağadır. Sırtı, sarımsı kirli yeşil, sarımsı pembe veya gri-yeşil renktedir. Üzerinde siyahımsı yeşil bazen siyah veya kahverengi lekeler bulunur. Karın tarafı ise beyaz veya krem rengidir.

Toros kurbağası, yüksek rakımlı dağlarda yaşar. 2500-3000 metre yükseklikteki göllerde ve akarsularda bulunur. Böcekler ve diğer küçük eklembacaklılarla beslenir.

Toros kurbağası, Türkiye'nin en önemli doğal miraslarından biridir. Korunması için çalışmalar yapılmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Niğde
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Edirne'de masraflı hasat başladı, 1 dönümden 7,5 ton ürün aldı: Tonu 1855 TL! 1 dönümden 7,5 ton ürün aldı: Tonu 1855 TL
Tokat'ta mandalina kolisinden çıktı, evine götürdü! Mandalina kolisinden çıktı, evine götürdü!
Mandalinalar arasından çıkan canlı şaşkına çevirdi! Evine götürüp beslemeye başladı Mandalinalar arasından çıkan canlı şaşkına çevirdi! Evine götürüp beslemeye başladı
Muş'ta hasadı başladı, 14 şirketle sözleşme imzalandı: 60 bin tonla önemli bir gelir bekleniyor! Hasadı başladı: 60 bin tonla önemli bir gelir bekleniyor!
Nesli tükenmek üzere, Tunceli'de görüntülendi: Şehre kadar indiler! Nesli tükenmek üzere: Şehre kadar indiler!
Muğla'da yetişiyor, yılda iki ay toplanıyor ve enerji patlaması yaşatıyor: Kilosu 200 TL! Yılda iki ay toplanıyor ve enerji patlaması yaşatıyor!
Karaman'da yılın son hasadı yapıldı, tarlada kilosu 12 TL, markette 4 katı: Beyin sağlığını destekliyor, hafızayı uçuruyor! Tarlada kilosu 12 TL, markette 4 katı!
Adana'da tarlada kaldı ve çöpe gitti, meğer bilinmeyen faydası varmış: Dalından kilosu 30 kuruş, kabuğu 17 TL! Çöpe gitti, meğer bilinmeyen faydası varmış
Mersin'de hasadı başladı, eken servete kondu: Kilosu 18 TL, ağaç başı 1500 TL! Hasadı başladı, eken servete kondu!
Hatay'da hasadı yapıldı, yoğun talep görüyor: Azı şifa fazlası zarar! Yoğun talep görüyor: Azı şifa fazlası zarar!
Traktör sahipleri dikkat: Daha fazla mazot yakıyor, 100 bin TL masraf çıkarıyor! Daha fazla mazot yakıyor, 100 bin TL masraf çıkarıyor
Sivas'ta yoğun ilgi görüyor, kapış kapış satılıyor: 1 tanesi bile kış boyu bağışıklığı koruyor! Yoğun ilgi görüyor, kapış kapış satılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede!
En sevilmeyen 3 burç belli oldu En sevilmeyen 3 burç belli oldu
Halil Umut Meler saldırısında gözden kaçan an: Her şey Emre Belözoğlu'nun o hareketiyle başladı! Halil Umut Meler saldırısında gözden kaçan an: Her şey Emre Belözoğlu'nun o hareketiyle başladı!
Memur zammı için tüm oranları unutun: Beklentiler değişti, hesaplar yeniden yapılıyor! Memur zammı için tüm oranları unutun: Beklentiler değişti, hesaplar yeniden yapılıyor!
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar! Yargı oyunu bozdu Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar!