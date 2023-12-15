Mersin'de yoğun hasat başladı; bahçede 18 TL, markette 30 TL: Tam bir 'C' vitamini deposu!

Türkiye'nin muz ihtiyacının yarısından fazlasının üretildiği Mersin'de yoğun hasat dönemi başladı.

Ülke genelinde tüketilen her iki muzdan birinin üretildiği şehirde, örtü altında üretim yapılarak her mevsim çeşitli ürünler hasat ediliyor.

BAHÇEDE 18 TL, MARKETTE 30 TL

Yerli muzun bahçede birinci kalite fiyatı 18 TL olduğu bildirilirken, ithalinin 80 TL'ye kadar çıktığına dikkat çeken üreticiler, marketlerde de 26 ile 30 TL arasında satılan yerli muzun tercih edilmesini istedi.

"YERLİ MUZ TÜKETELİM"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan işleme tesisi şefi Yafes Akça, "Sezon açıldı, hasat yoğunluğu başladı. Örtü altında olgunlaşan muzları hasat edip getiriyoruz. Taraklayıp, temizleyip yıkadıktan sonra paketleyip gönderiyoruz. İstanbul'dan Van'a, Gaziantep'ten Trabzon'a kadar Türkiye'nin her yerine ulaştırıyoruz. Yerli muz lezzet ve aroma bakımından çok güzel. O yüzden yerli muz tüketerek hem çiftçimize destek olalım hem de ekonomimize katkıda bulunalım" dedi.

YERLİ MUZ

Türkiye'de muz üretimi, 1970'li yıllardan itibaren başlamıştır. İlk olarak Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen muz, zamanla Ege, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde de yaygınlaşmıştır.

Türkiye'de yetiştirilen muzlar, ağırlıklı olarak "Cavendish" çeşidindendir. Bu çeşidin meyveleri, uzun ve incedir. Kabukları ince ve sarı renktedir. Meyvenin içi yumuşak ve suludur. Tadı tatlı ve hafif aromatiktir.

Yerli muzun faydaları arasında şunlar sayılabilir:

- Potasyum bakımından zengindir: Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur,

- Lif bakımından zengindir: Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,

- C vitamini bakımından zengindir: C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Yerli muz, taze olarak tüketildiği gibi, çeşitli yemeklerde ve tatlılarda da kullanılmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem