Amasya'da yaz ürününü kışın hasat etti, 3 katı fiyatına sattı: Kilosu 17 TL!

Amasya’da bir çiftçi domates serasında direklerin altındaki boş alanlara dikip yaz boyunca sattığı patlıcanları havalar soğumayınca sökmeyerek yetiştirmeyi sürdürdü.

Yazın kilosunu 5 TL'den pazarladığı patlıcanları bu kış günlerinde 3 katından daha fazla fiyata 17 TL'den satarak kazancını artırdı.

"İYİ PARA KAZANDIK"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan üretici Mehmet Çilli, "Tel altlarına patlıcan dikmiştik. Burada 9 aydır patlıcan topluyoruz. Kimse tahmin etmezdi. Havanın çok soğuk olmaması etkili oldu. Allah bereket versin. İyi para kazandık" dedi.

PATLICAN

Patlıcan, A, C, K ve B6 vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir. Lif içeriği yüksek olduğu için sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca kalp sağlığını korumaya, kan şekerini düzenlemeye ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğu da bilinmektedir.

Patlıcanın faydaları şunlardır:

- Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur: Lif içeriği sayesinde, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,

- Kalp sağlığını korur: Potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde, kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur: Lif içeriği sayesinde, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur: Antioksidan içeriği sayesinde, kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir,

- Cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olur: A vitamini ve C vitamini içeriği sayesinde, cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem