Bayburt'ta yıllarca çıra olarak yakıldı, meğer 1 gramı bile servet değerindeymiş!

Bayburt'un Aydıncık köyünde çıkarılan kehribar, 3'te 1 oranında altınla eşdeğer.

Fosilleşmiş ağaç reçinesi olan kehribar, uzun yıllarca köy halkı tarafından çıra olarak yakıldı ve yakıt olarak kullanıldı.

"ÇOK DEĞERLİ BİR PARÇA"

Kehribarın işlenmesine ilişkin İHA'ya konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Selçuk Çakmak, "Bayburt'un bir değeri olan kehribar burada işleniyor. Sadece Bayburt'ta çıkarılan bir taştan bahsediyoruz, Bayburt kehribarının hem Türkiye'de hem de dünyada tanınması açısından atölyede yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Kehribar, Erzurum'un Oltu taşından daha önemli bir taştır. Oltu taşı bildiğiniz fosilin kendisidir. Kehribar ise amber dediğimiz, çamın kendi reçinesinden oluşuyor ve sadece Bayburt'ta çıkıyor bu yönüyle çok değerli bir parça" dedi.

KEHRİBAR

Kehribar, çam ağaçlarının yaralarını iyileştirmek için salgıladığı reçinenin toprak altında 25 ila 50 milyon yıl boyunca kalarak sertleşmesi sonucu oluşan değerli bir fosildir.

Kehribar, genellikle sarının bütün tonlarında karşımıza çıkar. Bununla birlikte, kahverengi, kırmızı, mavi, yeşil ve siyah gibi diğer renklerde de bulunabilir. Kehribar, saydam ya da yarı saydam yapıdadır.

Kehribar, elektriksel bir özelliğe sahiptir. Bir kumaş parçasına sürtüldüğünde, saman parçalarına ya da küçük kağıt parçalarına mıknatıs gibi bunları çeker. Bu özelliğinden dolayı, kehribar eski çağlardan beri süs eşyası ve mücevher yapımında kullanılmaktadır.

Kehribar, aynı zamanda alternatif tıpta da kullanılmaktadır. Kehribarın çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılmaktadır. Örneğin, kehribar ağrıyı azaltmaya, stresi azaltmaya ve uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olduğu iddia edilmektedir.

Kehribar, dünyanın birçok bölgesinde çıkarılmaktadır. En önemli kehribar kaynakları arasında Baltık Denizi kıyıları, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika yer almaktadır.

Kehribar, değerli bir taştır ve genellikle mücevher yapımında kullanılır. Kehribardan yapılan takılar, hem estetik açıdan hem de alternatif tıbbi açıdan değerlidir.

Kehribarın bazı faydaları şunlardır:

- Ağrıyı azaltmaya yardımcı olur,

- Stresi azaltmaya yardımcı olur,

- Uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur,

- Antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir,

- Antiinflamatuar özelliklere sahiptir,

- Enerji vericidir.

Kehribarın bazı zararları şunlardır:

* Alerjiye neden olabilir,

* Bazı insanlarda ciltte tahrişe neden olabilir.

Kehribar satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

- Kehribarın gerçek olduğundan emin olun. Sahte kehribarlar genellikle plastik veya başka bir malzemeden yapılır,

- Kehribarın rengini ve kalitesini kontrol edin,

- Kehribarın ağırlığını kontrol edin. Gerçek kehribarlar, sahte kehribarlara göre daha ağırdır.

Kehribar, değerli bir taştır ve satın almadan önce dikkatli olunması gerekir.

Kaynak: Gerçek Gündem