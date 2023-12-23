Kilis'te emekli olup kurdu, siparişlere yetişemiyor: Tanesi 60 TL'den, yıllık 150 bin satış!

Kilis'te iki yıl önce emekli olan Mehmet Alican (61), kendi imkanlarıyla kurduğu serada siparişlere yetişemez oldu. Serasında meyve, sebze ve yerli zeytin fidesi gibi pek çok ürün yetiştiren Alican, önemli bir gelir elde ederken, tanesi 60 TL'den, yıllık 150 bin zeytin fidesi satıyor.

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Kilis'te iki yıl önce emekli olan imam Mehmet Alican, sınır hattında bulunan bahçesine kendi imkanları ile sera kurdu.

Kurduğu serada meyve, sebze ve yerli zeytin fidesi gibi pek çok ürün yetiştirerek siparişlere yetişmeye çalışan Alican, 6 kişiye de istihdam sağlıyor.

"TANESİ 60 TL"

Kurduğu seraya ilişkin İHA'ya konuşan Alican, "Kilis’e has olan yerli yağlık Kilis zeytin fidesini de 60 TL’den satarak siparişlere yetişemiyoruz. Diğer arkadaşlarımla birlikte Kalkanlı, saurani, çelebi ve yerli olmak üzere 4 farklı zeytin fideleriyle topraklarını süslüyoruz. Yıllık kapasitemiz 100 bin fide iken bu sene 150 bin fide ile seneyi kapatacağız" dedi.

Kilis'te emekli olup kurdu, siparişlere yetişemiyor: Tanesi 60 TL'den, yıllık 150 bin satış! - Resim : 1

SERACILIK

Seracılık, bitkilerin yetişmesine uygun şartların sağlanması amacı ile çevre şartları kontrol edilebilen veya düzenlenebilen cam, plastik, fiberglas gibi ışığı geçiren materyallerle örtülü yapı ve bu yapı içinde yapılan tarım faaliyetidir.

Seracılık, tarım sektörünün önemli bir parçasıdır. Seracılık sayesinde, yılın her ayında sebze ve meyve yetiştirilmesi mümkün olmaktadır. Bu durum, gıda güvenliğini sağlamaya ve gıda fiyatlarının istikrarını sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Seracılık, tarımsal üretimde önemli bir yer tutmasının yanı sıra, ekonomiye de önemli katkılar sağlamaktadır. Seracılık sayesinde, ihracat yoluyla döviz girdisi sağlanmakta ve istihdam yaratılmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kilis Emekli zeytin
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