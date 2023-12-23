Balıkesir'de hasadı başladı, kokusuyla ve enfes lezzetiyle ön plana çıkıyor: Tam bir C vitamini zengini!

Balıkesir'in Havran ilçesinde mandalina hasadı başladı. Faydası saymakla bitmeyen ve kokusuyla, enfes lezzetiyle ön plana çıkan Havran Mandalinası, tam bir C vitamini zengini.

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Coğrafi işaret alarak tescillenen Balıkesir'in Havran Mandalinası için hasat mevsimi tatlı bir telaş ile başladı.

Hasatta bu yıl 200 bin ton mandalina hedeflenirken, Havran Mandalinası, çekirdeksiz olması, kokusu ve enfes lezzetiyle ön plana çıkıyor.

"KOKUSUYLA ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Havran, coğrafi işaretli mandalinası ince kabuğuyla, kokusuyla, lezzetiyle ve sulu haliyle ön plana çıkıyor ve dikkat çekiyor" dedi.

Balıkesir'de hasadı başladı, kokusuyla ve enfes lezzetiyle ön plana çıkıyor: Tam bir C vitamini zengini! - Resim : 1

HAVRAN MANDALİNASI

Havran mandalinası, Balıkesir'in Havran ilçesinde yetiştirilen bir mandalina çeşididir. Satsuma cinsi bir mandalina olan Havran mandalinası, ince kabuklu, çekirdeksiz ve tatlı olmasıyla bilinir.

Havran mandalinası, Havran Ovası'nın iklim ve toprak koşullarına uyum sağlamış bir çeşittir. Ovanın bereketli toprakları ve ılıman iklimi, Havran mandalinasının yetişmesi için ideal koşulları sağlamaktadır.

Havran mandalinası hasadı, genellikle Kasım ayının ortalarında başlar ve Ocak ayının sonuna kadar devam eder. Havran mandalinası, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilerek tüketilir.

Havran mandalinası, besin değeri açısından da oldukça zengindir. A, C ve K vitaminleri açısından zengin olan Havran mandalinası, ayrıca lif, potasyum ve folat gibi önemli besin maddeleri de içerir.

Havran mandalinası, taze olarak tüketilebildiği gibi, marmelat, reçel, meyve suyu ve dondurma gibi ürünlerde de kullanılmaktadır.

Havran mandalinasının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,
- Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,
- Cildi korumaya yardımcı olur,
- Kabızlık sorununu gidermeye yardımcı olur,
- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,
- Eklem ağrılarını azaltmaya yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Balıkesir
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