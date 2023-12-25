Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde fışkırdı, akın akın gelip tonlarca toplandı ve gelir kapısı oldu: Kilosu 30 TL!

Uludağ'ın güneyindeki Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yetişen ve Türkiye’nin en lezzetli mantarları arasında yer alan 'kanlıca mantarı'nda bereketli bir sezon yaşanıyor.

İHA'nın aktardığı habere göre, köylüler dağdan topladıkları kanlıca mantarını İstanbul'dan gelen tüccara kilogramı 30 TL'den satıyor.

KANLICA MANTARI

Kanlıca mantarı, lezzetli ve besleyici bir mantardır. Protein, lif, vitamin ve mineraller açısından zengindir. Özellikle B vitaminleri, C vitamini ve potasyum bakımından zengindir.

Kanlıca mantarı, genellikle kızartılarak veya ızgara yapılarak tüketilir. Ayrıca, çorba, mantı, salata gibi çeşitli yemeklerde de kullanılabilir.

Kanlıca mantarı, çeşitli sağlık faydalarına sahip olduğu düşünülmektedir.

Bu faydalardan bazıları şunlardır:

- Antioksidan özelliklere sahiptir: Kanlıca mantarı, vücuttaki zararlı serbest radikalleri temizlemeye yardımcı olan antioksidanlar içerir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir: Kanlıca mantarı, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bağışıklık güçlendirici bileşikler içerir,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir: Kanlıca mantarı, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bileşikler içerir.

Kanlıca mantarının yan etkileri şunlardır:

* Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir,

* Hamile ve emziren kadınlarda tüketimi önerilmemektedir,

* İlaç kullanan kişiler, Kanlıca mantarı tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdırlar.

Kaynak: Gerçek Gündem