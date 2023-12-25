Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde fışkırdı, akın akın gelip tonlarca toplandı ve gelir kapısı oldu: Kilosu 30 TL!

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde Ormanlık alanlarda yetişen ve yöresel adı melki, diğer adı da kanlıca olarak bilinen mantar, vatandaşın gelir kapısı oldu. Tam bir C vitamini zengini olan ve akın akın gelen vatandaşlar tarafından ton ton toplanan kanlıca mantarının kilosu 30 TL'den alıcı buluyor.

Son Güncelleme:
> <

Uludağ'ın güneyindeki Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yetişen ve Türkiye’nin en lezzetli mantarları arasında yer alan 'kanlıca mantarı'nda bereketli bir sezon yaşanıyor.

İHA'nın aktardığı habere göre, köylüler dağdan topladıkları kanlıca mantarını İstanbul'dan gelen tüccara kilogramı 30 TL'den satıyor.

KANLICA MANTARI

Kanlıca mantarı, lezzetli ve besleyici bir mantardır. Protein, lif, vitamin ve mineraller açısından zengindir. Özellikle B vitaminleri, C vitamini ve potasyum bakımından zengindir.

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde fışkırdı, akın akın gelip tonlarca toplandı ve gelir kapısı oldu: Kilosu 30 TL! - Resim : 1

Kanlıca mantarı, genellikle kızartılarak veya ızgara yapılarak tüketilir. Ayrıca, çorba, mantı, salata gibi çeşitli yemeklerde de kullanılabilir.

Kanlıca mantarı, çeşitli sağlık faydalarına sahip olduğu düşünülmektedir.

Bu faydalardan bazıları şunlardır:

- Antioksidan özelliklere sahiptir: Kanlıca mantarı, vücuttaki zararlı serbest radikalleri temizlemeye yardımcı olan antioksidanlar içerir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir: Kanlıca mantarı, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bağışıklık güçlendirici bileşikler içerir,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir: Kanlıca mantarı, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bileşikler içerir.

Kanlıca mantarının yan etkileri şunlardır:

* Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir,
* Hamile ve emziren kadınlarda tüketimi önerilmemektedir,
* İlaç kullanan kişiler, Kanlıca mantarı tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdırlar.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bursa Uludağ
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Erzurum'da dünyanın en büyük ikincisi, ayrı bir güzelliğe sahip: Keyifli anlar ayaklarınızın altında! Dünyanın en büyük ikincisi, ayrı bir güzelliğe sahip
Kilis'te emekli olup kurdu, siparişlere yetişemiyor: Tanesi 60 TL'den, yıllık 150 bin satış! Emekli olup kurdu, siparişlere yetişemiyor
Balıkesir'de hasadı başladı, kokusuyla ve enfes lezzetiyle ön plana çıkıyor: Tam bir C vitamini zengini! Hasadı başladı, kokusuyla ön plana çıkıyor
Tunceli'de kadınların ellerinden doğal hasat başladı, tam bir protein deposu: Kilosu 90 TL! Tunceli'de kadınların ellerinden doğal hasat başladı
Hatay'da zorlu hasat başladı, 1 tanesinin bile vücuda yararı saymakla bitmiyor: Tarlada kilosu 5 TL! 1 tanesinin vücuda yararı saymakla bitmiyor
Mersin'de hasadı başladı, 60 ülkeye ihracatı yapılıyor ve kış boyu saklanabiliyor: Tarlada kilosu 5 TL! Hasadı başladı: Tarlada kilosu 5 TL
Bayburt'ta yıllarca çıra olarak yakıldı, meğer 1 gramı bile servet değerindeymiş! Yıllarca çıra olarak yakıldı, servet değerindeymiş
Dünyanın en kötü yemekleri arasına girmişti: Fiyatı 2 katına çıktı! Dünyanın en kötü yemekleri arasına girmişti: Fiyatı 2 katına çıktı!
Yozgat'ta farklı bir yöntem denendi, 30 dönümden 800 ton ürün alındı: Avrupa ülkelerinden yoğun talep görüyor! Farklı bir yöntem denendi, 30 dönümden 800 ton ürün alındı
Amasya'da yaz ürününü kışın hasat etti, 3 katı fiyatına sattı: Kilosu 17 TL! Yaz ürününü kışın hasat etti, 3 katı fiyatına sattı!
Düzce'de hasadı başladı, ünü her geçen gün arttı: Kilosu 15 TL ve tam bir vitamin zengini! Ünü her geçen gün arttı: Kilosu 15 TL
Mersin'de yoğun hasat başladı; bahçede 18 TL, markette 30 TL: Tam bir 'C' vitamini deposu! Hasat başladı; bahçede 18 TL, markette 30 TL
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı
Uzmanı açıkladı: Euro, dolar ve altının yönü neresi? Euro, dolar ve altının yönü neresi?
Yasemin Özilhan 12 yıl sonra setlere dönüyor: Alacağı ücret dudak uçuklattı Yasemin Özilhan 12 yıl sonra setlere dönüyor: Alacağı ücret dudak uçuklattı
Banka genel müdürleri, 2024 yılına dair tahminlerini açıkladı Banka genel müdürleri, 2024 yılına dair tahminlerini açıkladı
Türkiye'de en düşük ve en yüksek kazanç getiren sektör ve meslekler belli oldu En düşük ve en yüksek kazanç getiren sektör ve meslekler belli oldu