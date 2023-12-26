Bilecik'te görülmemiş hasat başladı, yılda 3 kez ürün veriyor ve kamyonlarla aralıksız sevk ediliyor: Tarlada kilosu 12 TL!

Bilecik'te çoğu kadınlardan oluşan işçiler, ıspanak hasadına devam ediyor.

Çiftçiler, ıspanak hasadını erken yaptıkları takdirde aynı araziden yılda 3 kez ürün alabiliyor.

"TARLADA KİLOSU 12 TL"

Ispanak hasadı hakkında İHA'ya konuşan Osmaneli Belediyesi toptancı hal görevlisi Muhammet Bal, "Bu sene topraklarımız daha verimli ıspanak konusunda. Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyoruz. Ispanaklarımız taze. Her gün 4-5 kamyon sevkiyat sağlıyoruz. Fiyatlarımız güzel, yüzleri güldürüyor. 10-12 lira arasında gidiyor. Üretici memnun, çalışan memnun, alan memnun. Herkes memnun" dedi.

ISPANAK

Ispanağın anavatanı Asya kıtasının orta ve güneybatı bölgesidir. İlk olarak MÖ 6. yüzyılda Çin'de yetiştirildiği bilinmektedir. İspanak, daha sonra Orta Doğu ve Avrupa'ya yayılmıştır.

Ispanak, A vitamini, C vitamini, E vitamini ve K vitamini açısından oldukça zengindir. Ayrıca, folik asit, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi önemli mineraller de içerir.

Ispanağın faydaları şu şekilde sıralanabilir:

- Göz sağlığını korur: Ispanak, A vitamini açısından zengindir. A vitamini, göz sağlığını korumak için önemli bir besindir. Ispanak, gece körlüğünü önlemeye, görüşü iyileştirmeye ve katarakt riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kanser riskini azaltır: Ispanak, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, kanser hücrelerinin oluşumunu ve yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Ispanak, özellikle kolon kanseri, prostat kanseri ve meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kalp sağlığını korur: Ispanak, potasyum açısından zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Ispanak, ayrıca, lif açısından da zengindir. Lif, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur,

- Kemikleri güçlendirir: Ispanak, K vitamini açısından zengindir. K vitamini, kemik oluşumu ve onarımı için gereklidir. Ispanak, ayrıca, kalsiyum ve magnezyum gibi kemik sağlığı için önemli olan diğer mineralleri de içerir,

- Sindirimi destekler: Ispanak, lif açısından zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Ispanak, ayrıca, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur.

Ispanak, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Ispanak yemeği, ıspanaklı börek, ıspanaklı salata, ıspanaklı omlet gibi birçok tarifte kullanılabilir. Ispanak, ayrıca, çiğ olarak da tüketilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem