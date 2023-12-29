Bilecik'te görülmemiş hasat, 210 metrekarede yılda 5 ürün: Taleplere yetişemiyor, pazar sorunu yok!

Bilecik'te 210 metrekare serada ejder meyvesi hasadı başladı. Faydası saymakla bitmeyen ve tam bir C vitamini zengini olan ejder meyvesinden üretici, yılda 5 ürün alıyor ve pazar sorunu olmadan taleplere yetişemiyor.

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Bilecik'in Bayırköy Beldesi'nde internette görüp etkilendiği ejder meyvesini evinin bahçesinde tek bir fideyle yetiştirmeye başlayan berber Mehmet Kılıç şimdi 210 metrekare serasında seri üretime geçti.

İHA'ya konuşan üretici Mehmet Kılıç, " 2020 yılında 210 metrekare sera yaptık, bu sene üçüncü senem. İki senedir güzel ürün alıyoruz. Yaklaşık Temmuz ayında çiçek açmaya başlıyor. Ağustos’un 15’inden itibaren meyveyi toplamaya başlıyoruz. Hava şartlarına göre tabi ocak ayına kadar devam ediyor. Yani bu da 4-5 kez ürün alıyoruz" dedi.

"ÇOK TALEP VAR"

"Şu anda satma sorunumuz hiç yok" diyen Kılıç, "Özellikle pastanelerden çok talep var. Vatandaş bilmediği için tatma hevesinde olduğu için meraktan talep ediyor. İnternet üzerinden çok arayan oluyor. Yerimiz yol kenarında olduğu için serayı gören de gelip alıyor. Yani şu anda çok talep var aslında ama bizim tabi yeterli meyvemiz çıkmıyor. Bu sene yaklaşık 700 kilo civarında inşallah meyve çıkacak. Şu anda 500 kiloyu bulduk. 200 kilo daha alırsak inşallah 700 kilo civarında meyvemiz çıkmış olacak" diye konuştu.

Bilecik'te görülmemiş hasat, 210 metrekarede yılda 5 ürün: Taleplere yetişemiyor, pazar sorunu yok! - Resim : 1

EJDER MEYVESİ

Ejder meyvesi, kaktüs ailesinden gelen tropikal bir meyvedir. Parlak pembe, sarı veya kırmızı kabuğu ve beyaz veya pembe eti ile dikkat çeker. Güney Meksika ve Orta Amerika'ya özgüdür, ancak günümüzde dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir.

Ejder meyvesi, C vitamini, lif ve antioksidanlar bakımından zengindir. A, B1, B2 ve B3 vitaminleri, potasyum, magnezyum ve demir de içerir.

Ejder meyvesinin faydalarından bazıları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Kalp sağlığını destekler,
- Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur,
- Kanser riskini azaltır,
- Sindirim sistemini destekler,
- Cilt sağlığını korur.

Ejder meyvesi, çiğ olarak tüketilebilir, meyve suyuna veya salatalara eklenebilir veya dondurularak tüketilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bilecik
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