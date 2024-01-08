Nesli yok olma tehdidi altında, Tunceli'de görüntülendi!

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurları Tunceli, Pülümür Çayı'nda ortaya çıktı. O anlar ise, cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

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Nesli tükenme tehlikesinde olan su samuru, Tunceli Pülümür Çayı'nda görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurları, cep telefonu kamerası ile bir süre kayıt altına alınırken, daha sonra gözden kayboldu.

SU SAMURU

Su samuru, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan, Mustelidae familyasına ait bir memeli türüdür.

Nesli yok olma tehdidi altında, Tunceli'de görüntülendi! - Resim : 1

Su samurları, su altında 20 dakikaya kadar kalabilirler. Su altında görmelerine yardımcı olan özel gözleri ve burunları vardır. Su samurları, karada da oldukça hareketlidirler ve hızlı koşabilirler.

Su samurları, sosyal hayvanlardır ve genellikle gruplar halinde yaşarlar. Yuvalarını genellikle su kenarına yakın yerlerde yaparlar. Su samurları, insanlar için değerli bir ekosistem hizmeti sağlarlar. Balıkları ve diğer su hayvanlarını kontrol ederek su ekosistemlerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olurlar.

Su samurları, habitat kaybı ve kirlilik nedeniyle tehdit altında olan hayvanlardır. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), bazı su samuru türlerini tehlikeye giren veya nesli tükenmekte olan olarak listeliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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