ABD'de Filistin'e destek gösterilerinin son adresi Fordham Üniversitesi oldu

ABD'nin New York eyaletindeki üniversite kampüslerinde Filistin'e destek gösterileri devam ediyor. Fordham Üniversitesi öğrencileri, Manhattan'daki Lincoln Center Kampüsü'nde Gazze dayanışma kampı oluşturdu. Ancak okul yönetimi, öğrencilere gösterilere ilişkin kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dekan Jenifer Campbell imzalı bildiride, talimatlara uymayan göstericilere uzaklaştırma cezası verileceğini, sınavlara ve mezuniyet töreni gibi programlara alınmayacağını belirtti.

Bu durum, öğrencilerin gösterilere devam etme isteği ve okul yönetiminin kampüs düzenini koruma çabası arasında bir gerilim oluşturdu.

ABD ÜNİVETSİTELERİNDE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMLERİ

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımları protesto etmek amacıyla 16 Nisan’da kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlattı. Rektörlük, eylemlerin 2. gününde New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulundu ve kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına aldı.

Bu olay, ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan 'ifade özgürlüğü' engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayıldı. 29 Nisan’da okul yönetimi ile öğrenciler arasında devam eden müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etti.

Okul yönetiminin talebi üzerine salı gecesi NYPD’ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşalttı ve bahçedeki Filistin ile dayanışma kampını da temizledi. Aynı gece Columbia Üniversitesi'nin yakınındaki City College (CCNY) okulundaki öğrencilere de müdahale eden polis, öğrencilere destek olmaya çalışan göstericilerle yaklaşık 300 kişiyi gözaltına aldı.