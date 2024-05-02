Bakan Tekin'de öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında öğretmen atamaları konusunda, 'Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın nihai kanaatini aldıktan sonra açıklamasını yapacağız.' dedi.

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Bakan Tekin'de öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında on binlerce öğretmen adayının merakla beklediği o soruya cevap verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları konusundaki soruya cevap verirken, atamaların adil bir şekilde yapıldığını vurguladı.

Ayrıca, farklı branşlarda atamaların eşit derecede önemli olduğunu belirtti. Branşlardaki atamaların adil bir biçimde yapılması için otomatik yazılım geliştirdiklerini ve bu sürecin hemen başlayacağını ifade etti.

Ayrıca, atama sayısına ilişkin nihai kararın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıktan sonra açıklanacağını belirten Bakan Tekin, 'Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın nihai kanaatini aldıktan sonra da açıklamasını yapacağız.' dedi.

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