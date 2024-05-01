Meteorolojiden bazı bölgeler için kritik uyarı: Yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

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Meteorolojiden bazı bölgeler için kritik uyarı: Yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de saat 21.00'de, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın saat 08.00'de başlayacağı tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan açıklamada, İç Anadolu için yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken, Batı Karadeniz'de de fırtına beklendiği ifade edildi.

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