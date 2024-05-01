Türk akademisyenlerden Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi önünde, ABD'de gösterilere katılan öğrenci ve akademisyenlere yapılan müdahaleyi protesto etmek amacıyla toplanan akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınadı. Dr. Öğretim Üyesi Servet Şengül, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı başlatılan öğrenci protestolarının üniversite hocalarının da desteğiyle büyüyerek devam ettiğini belirtti.

Columbia Üniversitesi'nde başlayan protestoların siyonist hegemonyanın yerel ve küresel iktidarına güçlü bir darbe vurduğunu ifade eden Şengül, öğrencilerin İsrail'in ve destekçilerinin ahlaksız siyasetlerini ifşa ettiğini söyledi. Ayrıca, İsrail'i koruyup kollayan emperyalist ülkelerin, İsrail lobisi ile işbirliği yapan üniversitelerinin İsrail'in katliamlarını sürdürmesine, dolaylı veya doğrudan aracılık ettiğini anlamış olduklarını ifade etti. Öğrencilerin bu vahşetin devam ettirileceğinin farkında olduğunu ve sorumluluk makamında olan yöneticilerinin de bunu durdurmaya niyetlerinin olmadığını gördüklerini belirtti.

'BEYAZ SARAY GAZZE'YE YÖNELİK KATİAMA 'DUR' DEMEYECEK'

Eylem yapan öğrencilerin Beyaz Saray'daki hiç kimsenin Gazze soykırımını durdurmayacağının, Capitol Hill'deki seçilmiş senatörlerden hiçbirinin Gazze'yi İsrail vahşetinden kurtarmayacağının, hükümetlerindeki hiçbir üyenin Gazze'ye yönelik katliamlara "dur" demeyeceğinin farkına vardığını belirten Şengül, şunları kaydetti:

"Terörist İsrail Devleti katliamlarına devam ederken öğrenciler, mazlum Gazze halkının sesi olmuştur. Böylece, halen devam etmekte olan bir soykırımı sona erdirme sorumluluğu, üniversitelerin erdemli öğrencilerinin eliyle bir kez daha bütün insanlığa hatırlatılmıştır. Üniversite hocaları da öğrencilerini yalnız bırakmamıştır. Bu hocaların kimine ters kelepçe takılmış, kimine yaşlı ve kadın olmalarına aldırış edilmeden şiddet uygulanmıştır. Buna rağmen bu onurlu hocalar, eylemlere daha güçlü bir şekilde katılarak öğrencilerini yalnız bırakmamışlardır. Bu soykırımcı rejime yönelik anlamlı eylemler yaratmanın bir grup üniversite öğrencisine düştüğü gerçeği ile karşı karşıyayız."

Açıklamanın ardından akademisyenler, İsrail aleyhine slogan attı.