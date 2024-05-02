İsrail'in UCM'nin Netanyahu hakkındaki olası 'tutuklama' kararına cevabı: Filistin'i cezalandırırız

ABD'nin Axios haber sitesine göre, İsrail hükümetinin, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli liderler hakkında tutuklama kararı çıkartması durumunda Filistin yönetiminin çöküşüne yol açabilecek misilleme adımları atacağı bildirildi.

Haberde, İsrail'in bu durumda Filistin yönetimini sorumlu tutarak güçlü bir eylemle misilleme yapacağı belirtildi. Ayrıca İsrail'in olası adımlarından birinin, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinin transferini dondurmak olabileceği bilgisi de yer aldı.

Bu durumun gerçekleşmesi halinde İsrail kabinesinin muhtemelen resmi bir karar alarak Filistin yönetimini cezalandıracağı ve bunun da onun çöküşüne yol açabileceği vurgulandı.

BIDEN YÖNETİMİ, UCM'yi GİZLİCE UYARDI

Axios’a konuşan ABD'li yetkililere göre, Biden yönetimi, UCM yetkililerine İsrailli liderlere yönelik tutuklama kararının hata olacağını ve ABD'nin bu eylemi desteklemediğini gizlice iletti.

ABD'li yetkililerden biri, 'UCM'yi (tutuklama kararı çıkartmaması) bunu yapmaması konusunda sessizce cesaretlendiriyoruz. Bu, her şeyi havaya uçuracak. İsrail, Filistin yönetimine misilleme yapacak.' ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlık Ofisi ise konuya ilişkin yorum yapmadı.