Gazze'deki enkaz ve moloz, 2 yıldan uzun süredir devam eden Rusya ile savaşan Ukrayna'dakinden fazla

Birleşmiş Milletler (BM) Mayın Eylem Servisi (UNMAS), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik süren saldırıları sonucu oluşan enkaz ve moloza dikkat çektiği açıklamasında, nisan ortası itibarıyla Gazze Şeridi’nde metrekare başına 300 kilograma denk gelecek şekilde toplam 37 milyon ton enkaz oluştuğunu bildirdi.

UNMAS'ın Filistin topraklarıyla ilgili programının başkanı Mungo Birch, 'Gazze'de Ukrayna'dan daha fazla moloz var. Bunu perspektife koymak gerekirse Ukrayna'nın ön hattı yaklaşık 1000 kilometre, Gazze ise 40 kilometre uzunluğunda. Bu moloz büyük olasılıkla patlamamış mühimmatla yoğun şekilde kirlenmiş durumda ancak molozdaki diğer tehlikeler nedeniyle bunun temizlenmesi daha da karmaşık hale gelecektir.' ifadelerini kullandı.

Birch, patlamamış mühimmat ve kansere neden olan kimyasallara karşı önlem alacaklarını belirterek, Gazze’nin temizlenmesi için şu an 5 milyon dolar ödenek bulduklarını ancak gelecek 12 ay için 40 milyon dolara, Gazze’nin nüfusu için güvenli olacak tam bir temizleme için de 100 milyon dolardan fazla paraya ihtiyaç olacağını vurguladı.