Nijerya'da kontrolden çıkan otobüs duvara çarptı: 16 ölü

Nijerya'nın güneydoğusundaki Enugu eyaletinde kontrolden çıkan bir otobüs duvara çarptı. Kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Nijerya'da kontrolden çıkan otobüs duvara çarptı: 16 ölü

Nijerya'nın güneydoğusundaki Enugu eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Enugu Eyalet Polis Sözcüsü Daniel Ndukwe, Opi-Nsukka kara yolunda aşırı hız yapan otobüsün kontrolden çıkarak bir binanın bahçe duvarına çarptığını belirtti.

Ndukwe, kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Ndukwe, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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