BAE'yi yasa boğan ölüm: 7 gün yas ilan edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan öldü: 7 gün yas ilan edildi

BAE'yi yasa boğan ölüm: 7 gün yas ilan edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kuruluş sürecinde önemli bir rol oynayan Dubai Emirliği'nin El-Ayn Valisi Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefat ettiği duyuruldu.

BAE haber ajansı WAM'dan yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın amcası ve El-Ayn Valisi Şeyh Tahnun bin Muhammed'in ölümü nedeniyle üzgün olduğu belirtildi. Ülke genelinde bayrakların yarıya indirildiği ve 7 gün yas ilan edildiği bildirildi.

BAE'nin 1971 yılında kurulma sürecinde Şeyh Tahnun bin Muhammed'in de BAE'nin kurucusu Al Nahyan ile birlikte çalıştı. Öte yanda, Şeyh Tahnun bin Muhammed'in BAE'de Tarım Bakanlığı ve BAE'nin petrol ve doğalgaz şirketi ADNOC'un müdürlüğünü yaptı.

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