Adana'dan Sivas'a geldi, kertenkele sandı: Gerçek, hareket edince ortaya çıktı!

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kartalkaya Sulama Tesisinde işçi olarak çalışan Şükrü Pekyürek, sulama kanalının inşaatı için Adana’dan gelen boruların içinde bulduğu tanımlayamadığı sürüngenle şaşkına döndü.

Boruların içerisinde yaklaşık 20 santimetre büyüklüğünde ki sürüngeni gören Pekyürek, canlının hareket etmediğini fark etti. Pekyürek boruların içerisinden sürüngeni çıkartarak şantiye sahasında bulunan sobanın yanına götürdü. Yaklaşık 30 dakika sonra kertenkelenin hareket etmesiyle yaşadığı anlaşıldı. Pekyürek, internet üzerinde yaptığı araştırmada bulduğu canlının dikenli keler isimli sürüngen olduğunu öğrendi.

"DONMUŞ BİR HALDEYDİ"

İHA'ya açıklamalarda bulunan Pekyürek, "Bu hayvanı donmuş vaziyette buldum. Kertenkele zannetmiştim. Donmuş bir haldeydi bende onu sobanın yanına koydum, yarım saat sonra hareketlenmeye başladı. İnternetten ne olduğunu araştırmaya başladım. Yaptığım araştırmalar sonucunda dikenli keler olduğunu öğrendim" dedi.

"TEKRAR DOĞAYA KAZANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Pekyürek, "Yaşam alanının Akdeniz bölgesi ve Yunanistan olduğunu öğrendim. Şuanda kertenkeleye şantiye alanında bakıyoruz ve yetkililerden yardım istiyorum. Kertenkelenin tekrar doğaya kazandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

DİKENLİ KELER

Dikenli keler, 35-40 cm uzunluğa kadar ulaşabilir. Vücudu, asimetrik pullarla kaplıdır. Başının üstünde, diken şeklinde çıkıntılar bulunur. Kuyruk pulları halkalar halinde düzenlenmiştir. Her halkada 2 sıra pul bulunur. Kuyruk ucuna doğru her halkadaki pul sayısı bazen 3 tür. Başın alt tarafını örten pullar karinalıdır.

Dikenli keler, gündüzleri aktiftir. Böcekler, örümcekler, küçük memeliler ve kuşlar ile beslenir. Yuvalarını kayaların arasında veya toprakta yaparlar.

Dikenli keler, Türkiye'de yaygın olarak görülen bir türdür. Ancak, habitat kaybı ve iklim değişikliği nedeniyle nesli tehdit altında olan bir türdür.

Kaynak: Gerçek Gündem