Konya'da hasadı başladı, yılda 10 ay ürün alınıyor: Tam bir vücut koruyucu!

Konya'da tek tek sökümü yapılan havuç hasadı başladı. Faydası saymakla bitmeyen ve içerdiği besin zenginliğiyle tam bir vücut koruyucu olan havuç; görme, bağışıklık sistemi ve hücre sağlığı için önemli bir yer tutuyor.

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Türkiye'nin havuç ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Konya'da son günlerde sıfır dereceye kadar düşen soğuk havaya rağmen, toprak altında bulunan havuçların tek tek sökümü yapıldı ve hasadı başladı.

Tarladan toplanarak kamyonlarla fabrikalara götürülen havuçlar, burada özenle yıkandıktan sonra paketleme işlemi yapılıyor.

YILDA 10 AY ÜRÜN

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan havuç üreticisi Oğuzhan Özcan, "Konya’da havuç ekimi başladı. 7’inci aya kadar havuç ekimi olur. Erkenci olarak bilinen ilk ekimler 12 ile 1’inci aylarda ekilir. 3 ve 4’üncü aylarda da ekim yapılır. 5, 6 ve 7’inci aylarda da son ekimler yapılır. Havuç hasadı 6’ncı ayda başlar, diğer senenin Nisan ayına kadar devam eder. Sadece 2 aylık bir boşluğumuz olur, hasat olmaz. Onun haricinde 10 ay havuç hasadı yapılır bölgede. 2 aylık süreçte de buzhanelerde bulunan ürünlerimizle çalışırız" dedi.

Konya'da hasadı başladı, yılda 10 ay ürün alınıyor: Tam bir vücut koruyucu! - Resim : 1

HAVUÇ

Havuç, Türkçede yörelere göre gelinparmağı, pürçüklü, balkamış, deper otu, yerebatan, yer otu, yerekaçan, kızıl ot gibi değişik isimlerle kullanılır.

Havuç, Orta Doğu ve Avrupa'ya özgü bir bitkidir. 10. yüzyılda Avrupa'da yetiştirilmeye başlanmıştır. 16. yüzyılda ise turuncu renkte havuçlar geliştirilmiştir.

Havuç, A vitamini, C vitamini, K vitamini ve potasyum açısından zengin bir besindir. Beta-karoten adı verilen bir bileşik içerir. Beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüştürülür. A vitamini, görme, bağışıklık sistemi ve hücre sağlığı için önemlidir.

Havucun faydaları şunlardır:

- Görme sağlığını destekler,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Hücre sağlığını korur,
- Kalp sağlığını destekler,
- Kanser riskini azaltır,
- Kabızlık sorununu giderir.

HAVUÇ NASIL TÜKETİLİR?

Havuç, çiğ, pişmiş veya buharda pişirilerek tüketilebilir. Çiğ olarak tüketildiğinde C vitamini içeriği daha yüksektir. Pişirildiğinde beta-karoten içeriği daha yüksektir.

Havuç, salatalarda, çorbalarda, yemeklerde ve tatlılarda kullanılabilir. Ayrıca, havuç suyu ve havuç püresi de yapılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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