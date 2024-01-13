Nesli tükenmek üzere, Trabzon'da görüntülendi!

Trabzon'un Of ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı sonrasında yörede sayıları az sayıda bulunan ve nesli tükenmek üzere olan vaşak görüntülendi.

Karla kaplı arazide dolaşan vaşak, bölgede araçlarıyla seyahat edenlerin ve mahalle sakinleri tarafından görüntülendi.

GÖZDEN KAYBOLDU

İHA'nın aktardığı görüntülerde, çevresini meraklı gözlerle izleyen vaşak, bir süre sonra gözden kayboldu.

VAŞAK

Vaşaklar, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın ormanlık bölgelerinde yaşar. Türkiye'de ise Avrasya vaşağı bulunur.

Vaşakların ağırlıkları 18-25 kg arasında değişir. Kulakları normal kediye kıyasla daha uzun ve uçları tüylüdür. Kış bastırdığında ise sadece kulaklarının üzerindeki tüyler değil tüm vücudu kalın bir tüy tabakası ile kaplanır. Patilerinin genişliği karda yürümelerini kolaylaştırır.

Vaşaklar, nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar arasındadır. Habitat kaybı, avcılık ve hastalık gibi nedenlerden dolayı sayıları azalmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem