Akaryakıtta indirim pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, benzin ve motorin fiyatlarında da değişiklikler meydana geliyor.

Son olarak benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul Anadolu yakası

• İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 42.56 TL

• İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.10 TL

• İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.43 TL

İstanbul Avrupa yakası

• İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42.65 TL

• İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.17 TL

• İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.97 TL,

Ankara

• Ankara'da benzin litre fiyatı: 43.54 TL

• Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.09 TL

• Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.87 TL

İzmir

• İzmir'de benzin litre fiyatı: 43.79 TL

• İzmir'de motorin litre fiyatı: 41.34 TL

• İzmir'de LPG litre fiyatı: 20.51 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.