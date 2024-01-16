Konya'da hasadı tamamlandı, kamyon kamyon fabrikalara gönderiliyor: Tonu 1855 TL!

Konya'nın Karapınar ilçesinde hasadı tamamlanan şeker pancarı kamyonlara yüklenerek fabrikalara sevk edilmeye başlandı. Faydası saymakla bitmeyen ve ülke ekonomisine katkı sağlayan şeker pancarının tonu 1855 TL'den alıcı buluyor.

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Şeker pancarının bereketli olduğu Konya Karapınar'da hasadın ardından depolama alanlarında pancar yığınları oluştu.

Kış mevsimi gelmesine rağmen henüz yağışlar olmadığı için şeker pancarının fabrikalara nakliyesi de devam ediyor.

"PANCARIN ETKİ ALANI SAYMAKLA BİTMEZ"

Şeker pancarı hasadına ilişkin İHA'ya konuşan Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, "Pancar, sadece Karapınar için değil tüm Türkiye için stratejik bir ürün. Hem tarla bitkisi hem de endüstriyel bir bitki. Pancarın etki alanı saymakla bitmez. Şeker pancarı Türkiye genelinde ciddi manada istihdam sağlayan stratejik bir üründür" dedi.

Konya'da hasadı tamamlandı, kamyon kamyon fabrikalara gönderiliyor: Tonu 1855 TL! - Resim : 1

ŞEKER PANCARI

Şeker pancarı, dünyanın en önemli tarım ürünlerinden biridir. Dünyada şeker üretiminin yüzde 30'u şeker pancarından elde edilmektedir. Avrupa Birliği, ABD ve Rusya dünya üretiminde ilk üç sırayı almaktadır.

Şeker pancarının anavatanı Avrupa ve Asya'nın güneybatısıdır. MÖ 2. binyılda Mezopotamya'da yetiştirildiği bilinmektedir. 16. yüzyılda Avrupa'ya getirilen şeker pancarı, 18. yüzyılda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Şeker pancarı, besin değeri bakımından da önemli bir bitkidir. Şeker pancarı, A, C, B1, B2, B6 vitaminleri ve potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko gibi mineraller açısından zengindir.

Şeker pancarının faydaları şunlardır:

- Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur,
- Kalp sağlığını korur,
- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Kabızlık problemini gidermeye yardımcı olur,
- Enerji verir.

ŞEKER PANCARININ FİYATI

Türkşeker, 2023 şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1855 TL olarak açıkladı. Söz konusu fiyata kota tamamlama priminin dahil olduğu belirtildi.,

ALIM İŞLEMLERİ GECİKMİŞTİ

Öte yandan şeker fabrikalarının şeker pancarı alımlarını gecikmesi mağduriyete yol açmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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