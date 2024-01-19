Nevşehir'de hasadı tamamlandı, TIR TIR sevk ediliyor: 6 ay kendini koruyor!

Nevşehir'de hasadı tamamlanan tonlarca patates, Kapadokya'ya özgü tüf kayaların oyulması suretiyle oluşturulan doğal soğuk hava depolarında saklanıyor. Faydası saymakla bitmeyen ve günümüzde dünyanın en önemli besin kaynaklarından biri olan patatesler birçok bölgeye TIR'larla sevk ediliyor.

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Nevşehir'de hasadı tamamlanan 1 milyon 600 bin ton patates, Kapadokya'da bulunan yer altı doğal soğuk hava depolarında hiçbir enerji maliyeti olmaksızın bozulmadan saklanıyor.

Ayrıca, bu depoların geniş kapasiteleri sayesinde TIR'lar ve kamyonlar rahatlıkla içine girebiliyor, bu da lojistik ve depolama süreçlerini kolaylaştırıyor.

"İHTİYACA GÖRE SEVK EDİLİYOR"

Konuya ilişkin İHA'ya konuşan patates üreticisi Fatih Yılmaz, "3. ayda ekimine başlanan patatesler, 10 ve 11 aylarda hasat ediliyor. Hasat edilen patatesler doğal soğuk hava depolarında depolanıyor. Depolara gelen patatesler tekrar seçilerek ihtiyaca göre sevk ediliyor" dedi.

Nevşehir'de hasadı tamamlandı, TIR TIR sevk ediliyor: 6 ay kendini koruyor! - Resim : 1

"KENDİSİNİ KORUYOR"

Doğal soğuk havalarında saklanan patateslerin az fire verdiğini ve kendisini koruduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu depolarda patatesler 4. aya kadar kendisini koruyor. Yaz ve kış ısı dengesi sayesinde patatesleri muhafaza ediyor" ifadelerini kullandı.

PATATES

Amerika kökenli bir bitki olan patates, günümüzde dünyanın en yaygın tüketilen sebzelerinden biridir.

Patates yumruları, nişasta bakımından oldukça zengindir. Ayrıca, protein, vitamin ve mineraller de içerir. Patates, B vitaminleri, C vitamini, potasyum, magnezyum, fosfor ve demir gibi mineraller açısından iyi bir kaynaktır.

Patatesin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

- Enerji vericidir: Patates, içerdiği karbonhidratlar sayesinde vücudun enerji ihtiyacını karşılar,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Patates, içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Sinir sistemini destekler: Patates, içerdiği B vitaminleri sayesinde sinir sistemini destekler ve stresin azalmasına yardımcı olur,

- Cilt sağlığını korur: Patates, içerdiği C vitamini ve potasyum sayesinde cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: Patates, içerdiği antioksidanlar sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Kolesterol seviyesini düşürür: Patates, içerdiği potasyum sayesinde kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur,

- Kan şekerini düzenler: Patates, içerdiği lif sayesinde kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Patatesin zararları ise şu şekilde sıralanabilir:

- Fazla tüketildiğinde kilo alımına neden olabilir: Patates, karbonhidrat bakımından zengin bir besindir. Fazla tüketildiğinde kilo alımına neden olabilir,

- Diyabetli kişilerde kan şekerini yükseltebilir: Patates, içerdiği nişasta nedeniyle diyabetli kişilerde kan şekerini yükseltebilir,

- Kabızlık yapabilir: Patates, lif bakımından zengin bir besindir. Fazla tüketildiğinde kabızlığa neden olabilir,

- Alerjik reaksiyonlara neden olabilir: Patates, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Nevşehir Kapadokya
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