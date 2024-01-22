Adana'da eken servete kondu, 1 dönümden 8 bin adet: Tanesi 7,5 TL!

Adana'da binbir emekle toplanan güller, rekolte ve fiyatıyla üreticileri memnun ediyor.

Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde 10 dönüm alana kurulan serada köydeki işsiz kadın ve gençler istihdam edilmeye başlandı.

"TANESİ 7,5 TL"

Gül hasadına ilişkin İHA'ya konuşan çiftçi Ersen Okur, "10 dönümlük alanda hasadımız sürüyor. Rekoltemiz iyi, memnunuz. Güzel fiyatlara gidiyor. Tanesi 7,5 liradan alıcı buluyor. Dönüm başına da 7-8 bin adet gül alıyoruz şu anda. Şubat ayında ara vereceğiz ve Mart ayında yeni hasada başlayacağız" dedi.

"ÇOK GÜZEL KAZANÇ SAĞLIYOR"

Okur, "Gül, Adana iklimine uygun. Bakımını yapabilirsen çok güzel kazanç sağlar. Seranın kurulum maliyeti biraz fazla ama dönüm çok oldukça 1-2 senede sera kendisini amorti ediyor" ifadelerini kullandı.

GÜL

Güller yaygın olarak güzellikleri ve kokuları için yetiştirilir ve birçok toplumda kültürel öneme sahiptir.

Güller, çiçekçilikte yaygın olarak kullanılan bir çiçek türüdür. Buketler, çelenkler, aranjmanlar ve diğer çiçek süslemelerinde kullanılırlar. Güller ayrıca parfüm, kozmetik ve ilaç yapımında da kullanılır.

Gül yetiştirmek için çeşitli şekiller vardır. Güller tohumla, çelikle veya köklendirme ile çoğaltılabilir. Güller, tam güneş alan ve iyi drene olan toprakta en iyi şekilde yetişir. Güller düzenli sulama ve gübrelemeye ihtiyaç duyar.

Kaynak: Gerçek Gündem