Nesli tükenmek üzere, yavrularıyla Ardahan'da görüntülendi!

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında bulunan vaşak, Ardahan'ın Göle ilçesinde görüntülendi. Karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülenen vaşak ile iki yavrusu, saniyeler içinde bölgeden hızlıca uzaklaştı.

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Ardahan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gürhan Çopur, Ardahan'ın Göle ilçesi kırsalında ailesiyle dolaştığı sırada vaşak ile iki yavrusuna rastladı.

Çopur, kar örtüsü üzerinde yiyecek arayan vaşak ailesini, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

BÖLGEDEN HIZLICA UZAKLAŞTI

İHA'nın aktardığı görüntülerde, karla kaplı ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak ve yavrularının saniyeler içerisinde bölgeden hızlıca uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Nesli tükenmek üzere, yavrularıyla Ardahan'da görüntülendi! - Resim : 1

VAŞAK

Vaşakların ağırlıkları 18–25 kg arasındadır. Kulakları normal kediye kıyasla daha uzun ve uçları tüylüdür. Kış bastırdığında ise sadece kulaklarının üzerindeki tüyler değil tüm vücudu kalın bir tüy tabakası ile kaplanır. Patilerinin genişliği karda yürümelerini kolaylaştırır.

Türkiye'de yaşayan vaşak türü, Avrasya vaşağıdır. Anadolu'nun bazı bölgelerinde, özellikle Doğu Anadolu'da bulunur. Vaşaklar, Türkiye'de nesli tehlike altında olan hayvanlardan biridir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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