Erzurum'da gece yarısı köye indiler, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi: Tam 6 tane!

Erzurum'un İspir ilçesi Zeyrek Mahallesi'ne inen kurtlar korkuttu.

İHA'nın aktardığı görüntülerde, aç kalan 6 kurdun gece saatlerinde yiyecek arayışı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

KURT

Kurtlar, güçlü ve çevik avcılardır. Uzun bacakları, geniş patileri ve kalın kürkleri sayesinde zorlu arazilerde kolaylıkla hareket edebilirler. Sürü halinde yaşayan sosyal hayvanlardır ve avlanma, üreme ve yavrulara bakma gibi görevleri paylaşırlar. Sürünün lideri, alfa dişi ve alfa erkek genellikle en deneyimli ve güçlü bireylerdir.

Kurtların yaşam alanları insan faaliyetleri nedeniyle tehdit altında. Ormanların tahribi, avlanma ve zehirlenme gibi faktörler kurtların sayılarını azaltıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem