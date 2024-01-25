Burdur'da geliştirildi, kendisi küçük, faydası büyük besin kaynağı: 100 gramı 1500 TL!

Burdur’da Mehmet Akif Ersoy Üniversiteli (MAKÜ) akademisyenler geleceğin projelerinden biri olan mikroalg üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak için kurulan laboratuvarda mikroalg üretildi.

Yapılan deneylerde mikroalg yem ve yem katkı maddeleri ile beslenen hayvanlarda immün sistemin güçlendiği, büyüme ve gelişmenin arttığı, yumurta, süt ve et kalitesinin iyileştiği gözleniyor. Bu proje ile üretilen mikroalg tabanlı yem katkı maddesi, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Burdur’da alternatif bir yem katkı maddesi olarak MAKÜ etiketi ile satışa sunulmaya başlandı.

"100 GRAMI 1500 TL"

Konuya ilişkin İHA'ya konuşan Doç. Dr. Füsun Akgül, "Şu anda tablet haline getirilmiş bir formun 100 gramı bin ile bin 500 TL arasında satışa sunuluyor. Bu anlamda maalesef ülkemiz dışa bağımlı. Gelen ürünlerin birçoğu dışarıdan gelen ithal ürünler. Haliyle bu çalışmalarla ülkemizi hem mikroalg konusunda söz sahibi ülke haline getireceğiz hem de ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacağız ve böylelikle döviz kaybımızı da engellemiş olacağız. Kendi sularımızda izole edilmiş, kendi imkanlarımızla üretilmiş yerli ve milli bir ürün elde etmiş olacağız ve bunu da piyasaya sunacağız" dedi.

MİKROALG

Mikroalgler, besin değeri açısından da oldukça zengindir. Protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineraller bakımından zengindirler. Bu nedenle, mikroalgler, insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir potansiyele sahiptir.

Mikroalgler, aynı zamanda, çeşitli endüstriyel uygulamalarda da kullanılmaktadır. Örneğin, mikroalgler, biyoyakıt, gıda takviyeleri, kozmetikler ve ilaçların üretiminde kullanılmaktadır.

Mikroalglerin potansiyel kullanım alanları şunlardır:

- Biyoyakıt üretimi: Mikroalgler, biyokütlenin önemli bir kaynağıdır. Mikroalglerden elde edilen biyoyakıtlar, fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılabilir,

- Gıda takviyeleri: Mikroalgler, protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Bu nedenle, mikroalgler, gıda takviyesi olarak kullanılabilir,

- Kozmetikler: Mikroalgler, cilt ve saç bakımında kullanılan kozmetiklerde kullanılabilir,

- İlaç üretimi: Mikroalgler, ilaç üretiminde kullanılan çeşitli biyoaktif bileşikler üretebilir,

Mikroalgler, çevre dostu ve sürdürülebilir bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Mikroalgler, gıda, enerji ve ilaç gibi çeşitli sektörlerde kullanılarak, çevresel etkileri azaltmaya yardımcı olabilir.

Mikroalglerin bazı potansiyel faydaları şunlardır:

* Atmosferdeki oksijenin üretimine katkıda bulunurlar,

* Besin zincirinin temelini oluşturarak deniz ve tatlı su ekosistemlerinde önemli bir rol oynarlar,

* Besin değeri açısından zengindirler ve insan ve hayvan beslenmesinde kullanılabilecek potansiyele sahiptirler,

* Biyoyakıt, gıda takviyeleri, kozmetikler ve ilaçların üretiminde kullanılabilirler.

Mikroalglerin, gelecekte daha da yaygın olarak kullanılacağı öngörülmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem