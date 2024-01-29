Yalova'da hasadı başladı, yoğun talep görüyor: İştah açıcı etkisi var!

Yalova'nın Altınova ilçesinde tam bir şifa deposu olarak bilinen 'ıtır' hasadı başladı. Faydası saymakla bitmeyen ve iştah açıcı özelliği sayesinde yoğun talep görüyor.

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Yalova'nın Altınova ilçesinde 40 dönüm alan üzerine kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde ıtır hasadı başladı.

İHA'nın aktardığı habere göre, özellikle kozmetik sektöründe kullanılan, sağlık sektöründe çeşitli hastaların tedavisinde kullanıldığı bilinen ıtır bitkisi yoğun talep görüyor.

ITIR

Çok yıllık bir bitki türü olan ıtır, kozmetik ve sağlık sektöründe yoğun olarak kullanılıyor. Amber, gül ve limon kokularının karışımı olan tatlımsı, çiçeksi ve ferah bir kokusu olan ıtırın suyu, aroma terapi literatüründe kuruluk/ yağlılık dengeleyici, kızarık ciltleri ve saç derisini serinletici ve yatıştırıcı özelliğiyle biliniyor. Itır yağının ise kas ağrılarını azalttığı, içerdiği bileşenler sayesinde depresyona da iyi geldiği biliniyor.

Yalova'da hasadı başladı, yoğun talep görüyor: İştah açıcı etkisi var! - Resim : 1

Itır bitkisinin faydaları şunlardır:

- Solucan düşürücüdür: Itır çiçekleri veya bitkinin toprak üstü kısımları çay halinde içilerek solucanların düşürülmesine yardımcı olur,

- İştah açıcı etkisi vardır: Itır çiçekleri veya bitkinin toprak üstü kısımları taze olarak tüketilir veya çay halinde içilerek iştahın artmasına yardımcı olur,

- Mide bulantısını giderir: Itır çiçekleri veya bitkinin toprak üstü kısımları çay halinde içilerek mide bulantısı ve kusmanın giderilmesine yardımcı olur,

- Sakinleştirici etkisi vardır: Itır çiçekleri veya bitkinin toprak üstü kısımları çay halinde içilerek veya yaprakları koklanarak stres, kaygı ve uykusuzluk gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur,

- Antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir: Itır çiçekleri veya bitkinin toprak üstü kısımları kaynatılarak elde edilen suyla cilt temizlenerek cildin bakteri ve mantarlardan korunmasına yardımcı olur,

- Cilt sorunlarını gidermeye yardımcı olur: Itır çiçekleri veya bitkinin toprak üstü kısımları kaynatılarak elde edilen suyla cilt yıkanarak veya kompres yapılarak cilt sorunlarının giderilmesine yardımcı olur,

- Diş eti hastalıklarını önlemeye yardımcı olur: Itır çiçekleri veya bitkinin toprak üstü kısımları kaynatılarak elde edilen suyla gargara yapılarak diş eti hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

Itır bitkisinin kullanımı şu şekildedir:

* Solucan düşürmek için: Itır çiçekleri veya bitkinin toprak üstü kısımları 1 bardak kaynar suya 1 tatlı kaşığı olacak şekilde eklenir ve 5-10 dakika demlenir. Demlenen çay süzülerek günde 3 defa içilir,

* İştah açmak için: Itır çiçekleri veya bitkinin toprak üstü kısımları taze olarak tüketilir veya 1 bardak kaynar suya 1 tatlı kaşığı olacak şekilde eklenir ve 5-10 dakika demlenir. Demlenen çay süzülerek günde 2 defa içilir,

* Mide bulantısını gidermek için: Itır çiçekleri veya bitkinin toprak üstü kısımları 1 bardak kaynar suya 1 tatlı kaşığı olacak şekilde eklenir ve 5-10 dakika demlenir. Demlenen çay süzülerek günde 3 defa içilir,

* Sakinleştirici etki için: Itır çiçekleri veya bitkinin toprak üstü kısımları 1 bardak kaynar suya 1 tatlı kaşığı olacak şekilde eklenir ve 5-10 dakika demlenir. Demlenen çay süzülerek günde 2 defa içilir veya yaprakları koklanır,

* Antibakteriyel ve antifungal etki için: Itır çiçekleri veya bitkinin toprak üstü kısımları kaynatılarak elde edilen suyla cilt temizlenir,

* Cilt sorunlarını gidermek için: Itır çiçekleri veya bitkinin toprak üstü kısımları kaynatılarak elde edilen suyla cilt yıkanır veya kompres yapılır,

* Diş eti hastalıklarını önlemek için: Itır çiçekleri veya bitkinin toprak üstü kısımları kaynatılarak elde edilen suyla gargara yapılır.

* Itır bitkisini kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.

Kaynak: Gerçek Gündem

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