Artvin'de hasadı başladı, tam bir vücut koruyucu: 7 tanesi 1 kilo geliyor!

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde mandalina hasadı başladı. Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve yüksek C vitamini içeriği sayesinde tam bir vücut koruyucu olan mandalinanın 7 tanesi bir kilo geliyor.

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yıllar önce Gürcistan'ın Batum eyaletinden getirilerek çay tarlalarına ekilen mandalina hasadı başladı.

Özellikle soğuk kış akşamlarında odun sabasının yanında, sıcak sohbetlerin vazgeçilmezi olan mandalina, ince kabuklu çekirdeksiz olmasıyla dikkat çekerken, 7 tanesi bir kilo geliyor.

"PAZAR ARAMA DERDİNDEN KURTULURUZ"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan çiftçi Vasvi Kazanç, "Atalarımız yıllar önce bu topraklara mandalina fidanı dikmiş, biz de bunu sürdürüyoruz. Bölgede fabrikamız olsa elimizde olan mandalinamızı yada portakalımızı verip pazar arama derdinden kurtuluruz" dedi.

Artvin'de hasadı başladı, tam bir vücut koruyucu: 7 tanesi 1 kilo geliyor! - Resim : 1

MANDALİNA

Mandalinanın düzenli tüketimi, sağlık açısından birçok fayda sağlar.

Bunlardan bazıları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Yüksek C vitamini içeriği sayesinde vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır,

- Sindirim sağlığını destekler: Diyet lifi içeriği ile bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur,

- Cilt sağlığını korur: C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olması nedeniyle cilt sağlığını iyileştirir ve yaşlanma belirtilerini geciktirebilir,

- Tansiyonu düşürmeye yardımcı olur: Potasyum içeriği sayesinde kan basıncını dengede tutmaya yardımcı olur,

- Kolesterol seviyesini düşürebilir: Araştırmalar, mandalina tüketimin kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürebileceğini ve kalp sağlığını koruyabileceğini göstermektedir.

Mandalina Hakkında Ek Bilgiler:

* Mandalina, Çin kökenli bir meyvedir,
* Dünyada en çok mandalina üretilen ülkeler Çin, İspanya, Brezilya, ABD ve Türkiye'dir,
* Mandalina, farklı isimlerle de bilinebilir. Bazı bölgelerde "tangerine" veya "clementine" olarak adlandırılır,
* Mandalina, zengin C vitamini içeriği nedeniyle eskiden gemiciler tarafından iskorbüt hastalığına karşı doğal bir korunma yöntemi olarak kullanılıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Artvin
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