Karabük'te dünyanın en pahalı baharatı ile üretildi, yoğun talep görüyor: İspanya ve Amerika'ya satılıyor!

Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile özdeşleşen lezzetlerinden olan ve coğrafi işaret tescili olan 'Safranbolu Kıtırı'nın üretimi geçen yıl 5 ton olarak gerçekleşti.

İçeriğinde buğday kepeği, fındık, ceviz gibi ürünlerin yanı sıra dünyanın en pahalı baharatı ve Avrupa tescili alan safranın da yer aldığı Safranbolu Kıtırı her geçen yıl üretimini artırmaya devam ediyor.

"İSPANYA VE AMERİKA'YA SATILIYOR"

Uzun süre saklanabilmesi ve doğal lezzeti ile yerli ve yabancı misafirlerin tercihi olan kıtırın üretimine ilişkin İHA'ya konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Coğrafi işaretli Safranbolu Kıtırı'na son yıllarda ilginin arttı. İspanya ve Amerika gibi ülkelere satış yapıyoruz" dedi.

SAFRANBOLU KITIRI

Safranbolu Kıtırı, safran, buğday unu, şeker, buğday kepeği, bitkisel yağ (ayçiçek), yumurta, fındık, ceviz, tarçın ve kabartıcılardan (sodyum prifosfat, sodyum bikarbonat) yapılan bir kurabiyedir.

Safranbolu Kıtırı'nın kendine özgü bir lezzeti ve aroması vardır. Safran, kurabiyeye hafif bir acı tat verirken, fındık, ceviz ve tarçın tatlı ve baharatlı bir tat verir. Kıtır, hafif ve gevrek bir dokuya sahiptir.

Safranbolu Kıtırı genellikle çay veya kahve ile birlikte atıştırmalık olarak servis edilir. Ayrıca tatlı olarak da servis edilebilir veya dondurma ile birlikte.

Safranbolu Kıtırı'nın faydaları şunlardır:

- Lif bakımından yüksektir: Buğday kepeği, sindirime yardımcı olan ve kabızlığı önleyen iyi bir lif kaynağıdır,

- Antioksidanlar açısından zengindir: Safran, antioksidanlar açısından zengin bir baharattır. Antioksidanlar, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olur,

- Doğal bir tatlandırıcıdır: Şeker yerine pekmez veya bal kullanılarak daha sağlıklı bir hale getirilebilir.

Safranbolu Kıtırı'nın yapımı oldukça kolaydır. Malzemeleri bir araya getirip hamur haline getirmeniz, ardından hamuru küçük parçalara ayırıp fırında pişirmeniz yeterlidir.

Safranbolu Kıtırı tarifi:

Malzemeler:

- 1 su bardağı safranlı su,

- 1 su bardağı buğday unu,

- 1/2 su bardağı şeker,

- 1/2 su bardağı buğday kepeği,

- 1/4 su bardağı bitkisel yağ (ayçiçek),

- 1 adet yumurta,

- 1/2 su bardağı fındık, kıyılmış,

- 1/2 su bardağı ceviz, kıyılmış,

- 1 çay kaşığı tarçın,

- 1 çay kaşığı kabartıcı toz.

Hazırlanışı:

- Fırını 180 dereceye ısıtın,

- Bir kapta safranlı su, buğday unu, şeker, buğday kepeği, bitkisel yağ, yumurta, fındık, ceviz, tarçın ve kabartıcı tozu karıştırın,

- Hamurdan küçük parçalar koparın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin,

- Kurabiyeleri 15-20 dakika fırında pişirin,

- Kurabiyeleri fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Kaynak: Gerçek Gündem