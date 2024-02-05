Dünya genelinde nesli tükenmek üzere, Tunceli'de görüntülendi!

Tunceli'de, nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi. Vaşak, kendisini görüntüleyen doğa fotoğrafçısına adete poz verdi.

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Dünya genelinde nesli tükenme tehdidi altında bulunduğu için koruma altında bulunan vaşak, Tunceli’de görüntülendi.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda doğa fotoğrafçısı Ömer Tanış tarafından kayıt altına alınan vaşak, daha sonra kayalık alandan ormana doğru giderek gözden kayboldu.

"GÖZDEN KAYBOLDU"

Görüntüleri çeken ve İHA'ya o anları anlatan Ömer Tanış, "En çok çekmek istediğim canlı vaşaktı. Sonunda denk geldim. Karşı kayalıklarda bulunan keçileri izliyordu avlamak için. Birkaç kare fotoğrafını çektikten sonra gözden kayboldu" dedi.

Dünya genelinde nesli tükenmek üzere, Tunceli'de görüntülendi! - Resim : 1

VAŞAK

Vaşaklar, orta büyüklükte kedilerdir. 50 ila 130 santimetre (20 ila 51 inç) uzunluğa ve 10 ila 25 kilogram (22 ila 55 pound) ağırlığa sahip olabilirler. Kısa bacakları, uzun kuyrukları ve püsküllü kulakları vardır. Vaşak kürkü kalın ve yumuşaktır ve genellikle gri, kahverengi veya kızıldır.

Vaşaklar etçildir ve küçük memeliler, kuşlar ve sürüngenlerle avlanırlar. Pusu kurarak avlanırlar ve avlarını yakalamak için keskin pençelerini ve dişlerini kullanırlar.

Vaşaklar yalnız hayvanlardır ve sadece çiftleşmek için bir araya gelirler. Dişi vaşaklar genellikle iki ila dört yavru doğurur. Yavrular yaklaşık iki yıl boyunca anneleriyle kalırlar.

Vaşaklar, habitat kaybı ve avlanma nedeniyle nesli tükenmekte olan bir türdür. Ayrıca habitat parçalanması ve hastalıktan da etkilenirler.

Kaynak: Gerçek Gündem

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