Türkiye'de ilk defa Mersin'de ekildi, iyi bir ürün aldı: Kimseye sırrını vermiyor!

Mersin'de bir üretici, hediye olarak aldığı fidanlar sayesinde ilk defa rubiacceae familyasına bağlı olan kahve ağacı yetiştirerek ürün almayı başardı.

3 yılın sonunda yetiştirdiği kahve ağaçlarına ilişkin İHA'ya konuşan üretici İrfan Özçalışkan, "Türk kahvesini bundan sonra Limonlu’da yetişen kahve ile yapacağız, hakiki Türk kahvesi olacak" dedi.

KİMSEYE SIRRINI VERMİYOR

Fidanları yetiştirmeye başladığında tepki aldığını da dile getiren Özçalışkan, "Söylediğim zaman, 'burada kahve yetişmez, ne uğraşacaksın' dediler. Fakat ben yetiştirdim, işi de başardım. Yetiştirdiğimi gördüm şimdi herkes 'gezelim' diyor, ben gezdirmeyi istemiyorum" diye konuştu.

KAHVE

Kahve, Coffea cinsinden çiçekli bitkilerin kavrulmuş çekirdeklerinden yapılan bir içecektir. Kahve çekirdekleri aslında tohumdur ve kahve meyvesinin içinde bulunur. Kahve meyvesi kırmızı, yuvarlak bir meyvedir ve genellikle bir kiraz boyutundadır.

Kahve çekirdekleri hasat edildikten sonra işlenir, kurutulur ve kavrulur. Kavurma işlemi kahve çekirdeklerine kahveyi karakterize eden eşsiz lezzetlerini ve aromalarını verir. . Kavrulmuş kahve çekirdekleri daha sonra öğütülür ve kahve yapmak için kullanılır.

Kahve, dünyanın en popüler içeceklerinden biridir. Her gün milyarlarca fincan kahve içilir. Kahve, kafein içeriği nedeniyle uyarıcı bir içecek olarak popülerdir. Kafein, merkezi sinir sistemini uyaran bir maddedir. Kahvenin ayrıca antioksidanlar açısından da zengin olduğu bilinmektedir.

Kahvenin faydalarından bazıları şunlardır:

- Dikkat ve konsantrasyonu artırır: Kahvedeki kafein, merkezi sinir sistemini uyararak dikkati ve konsantrasyonu artırır,

- Enerjiyi artırır: Kahvedeki kafein, yorgunluğu azaltarak ve enerjiyi artırarak daha zinde hissetmenizi sağlar,

- Ruh halini iyileştirir: Kahvedeki kafein ve diğer bileşikler, ruh halini iyileştirmeye ve depresyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Bilişsel işlevi artırır: Kahve, hafıza, öğrenme ve reaksiyon süresi gibi bilişsel işlevleri geçici olarak iyileştirmeye yardımcı olabilir,

- Bazı kronik hastalıklara karşı korur: Kahve, tip 2 diyabet, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı ve bazı kanser türleri gibi bazı kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir,

- Fiziksel performansı artırır: Kahve, egzersiz sırasında dayanıklılığı ve gücü artırarak fiziksel performansı artırmaya yardımcı olabilir,

- Yağ yakımını artırır: Kahve, metabolizmayı hızlandırarak ve yağ yakımını artırarak kilo vermenize yardımcı olabilir,

- Antioksidan kaynağıdır: Kahve, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar bakımından zengindir.

Kaynak: Gerçek Gündem