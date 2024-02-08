Nesli tükenmek üzere, Hakkari'de görüntülendi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi görüntülendi.

İHA'nın aktardığı görüntülerde, "Köpeklerinin havlaması sonucu tandır evine baktıklarında Hint oklu kirpi gördüklerini söyleyen Barış Kameri, "Zaman zaman doğada denk geliyoruz. Ancak ilk defa tandır evinde gördük. Haliyle çok şaşırdık" dedi.

"TEKRAR DOĞAYA BIRAKTIK"

"Sanırım yiyecek arıyor" diyen Kameri, "Annemin kuruttuğu erikleri yemiş. Çok tatlı bir hayvan. Önüne yiyebileceği birkaç yiyecek bıraktık. Neslinin tükenmekte olduğunu duyduk. Tekrar doğaya bıraktık" ifadelerini kullandı.

HİNT OKLU KİRPİ

Hint oklu kirpisi, Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka'ya özgü bir kemiricidir. Dikenlerle kaplı büyük, tıknaz bir gövdesi ve kısa bacakları vardır. Dikenler, yırtıcılardan korunmak için kullanılır ve kirpi tehdit altındayken bir top haline gelebilir. Hint oklu kirpisinin ayrıca yırtıcıları uzak tutmak için kullanabileceği güçlü bir koku salgılayan bir anal bezi vardır.

Hint oklu kirpisi gececil bir hayvandır ve geceleri yiyecek aramaya çıkar. Otçuldur ve diyeti meyveler, sebzeler, böcekler ve küçük hayvanlardan oluşur. Hint oklu kirpisi, ekosisteminde önemli bir rol oynayan önemli bir türdür. Tohumları dağıtarak ve diğer hayvanlar için yiyecek sağlayarak yardımcı olur.

Hint oklu kirpisi, habitat kaybı ve avlanma nedeniyle nesli tükenmekte olan bir tür olarak listeleniyor. Bu türe yardımcı olmak için koruma çalışmaları devam etmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem