Şanlıurfa'da gündüz vakti görüntülendi, koşarak uzaklaştılar!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde açık mera alanında kurt sürüsü görüntülendi.

Çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde 4 kurt gündüz vakti, yerleşim alanına yakın yerden dağlık alana doğru koştukları görüntülendi.

KURT

Kurt sürüsü, birlikte yaşayan ve avlanan bir grup kurtlardan oluşur. Sürüdeki kurtlar genellikle akraba olur ve alfa dişi ve alfa erkek tarafından yönetilirler. Alfa dişi, sürünün üreme sorumluluğundadır ve alfa erkek sürünün bölgesini korumaktan sorumludur.

Kurt sürülerinin büyüklüğü değişebilir, ancak tipik olarak 6 ila 12 kurt içerir. Sürüdeki kurtlar, avlanma, yavru yetiştirme ve bölgeyi koruma gibi görevleri yerine getirmek için birlikte çalışırlar.

Kaynak: Gerçek Gündem