Kastamonu'da 'beyaz altın' ekimi geleneksel usullerle başladı: Tam bir alisin zengini!

Dünyanın en kalitesi ve çiftçisinin 'beyaz altın' olarak adlandırdığı Kastamonu Taşköprü sarımsağının ekimi geleneksel usullerle başladı. Tam bir 'alisin' zengini olan Taşköprü sarımsağının sağlığa birçok faydası bulunurken, hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı oluyor.

Son Güncelleme:
> <

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin yüzde 25’lik ihtiyacını karşılayan Kastamonu Taşköprü sarımsağının ekim zamanı başladı.

Mart ayının ortasına kadar ekimi devam edecek olan Taşköprü sarımsağının, verimi arttırdığı gerekçesiyle el ile geleneksel usullerle dikimi yapılıyor.

"TRAKTÖRLE VERİM OLMUYOR"

Sarımsak ekimine ilişkin İHA'ya konuşan Aliye Güllü, "İki gündür ekim yapıyoruz. Bildiğiniz gibi sarımsağımız dünyaca ünlüdür. Ben ekip başkanıyım. Ekibimle birlikte dikimini yapıyoruz. Daha sonra çapalamasını yapacağız. 10 ay boyunca böyle çalışıyoruz. Traktörle verim olmuyor. Elimizle diktiğimizde verim daha iyi oluyor. 5 Şubat’ta başlıyoruz, Mart ayına kadar devam ediyor. Beyaz altın dediğimiz sarımsağımızı toprağımızla buluşturuyoruz" dedi.

Kastamonu'da 'beyaz altın' ekimi geleneksel usullerle başladı: Tam bir alisin zengini! - Resim : 1

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI

Taşköprü sarımsağı, iri dişleri, beyaz rengi ve keskin kokusu ile karakterize edilir. Lezzeti diğer sarımsak türlerine göre daha yoğundur ve uzun süre dayanır.

Taşköprü sarımsağı, Kastamonu'nun iklimi ve toprağı sayesinde özel bir lezzete sahiptir. Taşköprü ilçesi, Küre Dağları'nın eteklerinde yer alır ve sarımsak yetiştirmek için ideal bir iklime sahiptir. Toprak da sarımsak yetiştirmek için ideal olan besin maddeleri bakımından zengindir.

Taşköprü sarımsağı, birçok farklı şekilde kullanılabilir. Yemeklerde lezzet vermek için kullanılabilir, turşu yapımında kullanılabilir veya ilaç olarak kullanılabilir. Taşköprü sarımsağının antibiyotik, antioksidan ve antiviral etkileri olduğu bilinmektedir.

Taşköprü sarımsağı hakkında bazı ilginç gerçekler şunlardır:

- Taşköprü sarımsağı, 2009 yılında Coğrafi İşaret Tescili almıştır,
- Taşköprü sarımsağı, 100 gramında 1500 miligram alisin içerir. Alisin, sarımsağa lezzetini ve kokusunu veren ve birçok sağlık faydası olan bir maddedir,
- Taşköprü sarımsağı, Türkiye'nin en pahalı sarımsak türlerinden biridir.

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI TAM BİR 'ALİSİN' ZENGİNİ

Alisin, sarımsakta bulunan bir organosülfür bileşiğidir. Taze sarımsak doğrandığında veya ezildiğinde, alliinaz enzimi alliini, taze sarımsağın aromasından sorumlu olan allisin'e dönüştürür.

Alisin'in faydaları:

- Antimikrobiyal: Alisin, bakteri, virüs ve mantarlara karşı etkilidir,

- Antioksidan: Alisin, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olur,

- Antikanser: Alisin, bazı kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engellemeye yardımcı olabilir,

- Kardiyovasküler sağlık: Alisin, kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olabilir,

- Kan şekeri kontrolü: Alisin, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir.

Alisin'in diğer faydaları:

* Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir,
* İltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir,
* Enerji seviyelerini artırmaya yardımcı olabilir,
* Hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kastamonu Taşköprü
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Ankara'da şehre indi, görenleri korkuttu! Şehre indi, görenleri korkuttu!
Adana'da sabahın erken saatinde geldiler, binbir emekle dikimini yaptılar: Dönüme maliyeti 20 bin TL! Binbir emekle dikimini yaptılar: Maliyeti 20 bin TL
Kış aylarında vücudu koruyor, piyasada kalmadı: Bulabilene kilosu 4 bin TL! Piyasada kalmadı: Bulabilene kilosu 4 bin TL
Adana'da farklı hasat başladı, yurt dışından yoğun talep görüyor: Kilosu 12 TL! Hasadı başladı, yurt dışından yoğun talep görüyor
Nesli tükenmek üzere, Hakkari'de görüntülendi! Nesli tükenmek üzere, Hakkari'de görüntülendi!
Türkiye'de ilk defa Mersin'de ekildi, iyi bir ürün aldı: Kimseye sırrını vermiyor! İlk defa ekildi: Kimseye sırrını vermiyor
Uşak'ta yol yapımı sırasında bulundu, koruma altına alındı: Tam 16 milyon yıllık! Yol yapımı sırasında bulundu: Tam 16 milyon yıllık
Dünya genelinde nesli tükenmek üzere, Tunceli'de görüntülendi! Nesli tükenmek üzere, Tunceli'de görüntülendi!
Bitlis'te kurdu, bölgenin tamamına satıyor: Beyni güçlendiriyor, hafızayı uçuruyor! Bölgenin tamamına satıyor, hafızayı uçuruyor
Karabük'te dünyanın en pahalı baharatı ile üretildi, yoğun talep görüyor: İspanya ve Amerika'ya satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı ile üretildi
Artvin'de hasadı başladı, tam bir vücut koruyucu: 7 tanesi 1 kilo geliyor! Tam bir vücut koruyucu: 7 tanesi 1 kilo geliyor
Akın akın geliyorlar: Şanlıurfa'da herkesin görmesi gerekiyor! Şanlıurfa'da herkesin görmesi gerekiyor!
ÇOK OKUNANLAR
3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo! 3 şirketten 3 anket: İşte bu pazar seçim olsa İstanbul'da ortaya çıkacak tablo!
Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey! Hangi ilimizin neyi meşhur? İşte 81 ilden 81 meşhur şey!
Son anket: Hatay seçmeni Lütfü Savaş'ı destekliyor mu? Hatay seçmeni Savaş'ı destekliyor mu?
Ankara anketinde sonuç çok net: İYİ Parti başkentte eridi, Zafer Partisi yükselişe geçti! Ankara anketinde sonuç çok net: İYİ Parti başkentte eridi, Zafer Partisi yükselişe geçti!
Zenginliği tatmadan ölmeyecek burçlar belli oldu Zenginliği tatmadan ölmeyecek burçlar belli oldu