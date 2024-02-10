Kastamonu'da 'beyaz altın' ekimi geleneksel usullerle başladı: Tam bir alisin zengini!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin yüzde 25’lik ihtiyacını karşılayan Kastamonu Taşköprü sarımsağının ekim zamanı başladı.

Mart ayının ortasına kadar ekimi devam edecek olan Taşköprü sarımsağının, verimi arttırdığı gerekçesiyle el ile geleneksel usullerle dikimi yapılıyor.

"TRAKTÖRLE VERİM OLMUYOR"

Sarımsak ekimine ilişkin İHA'ya konuşan Aliye Güllü, "İki gündür ekim yapıyoruz. Bildiğiniz gibi sarımsağımız dünyaca ünlüdür. Ben ekip başkanıyım. Ekibimle birlikte dikimini yapıyoruz. Daha sonra çapalamasını yapacağız. 10 ay boyunca böyle çalışıyoruz. Traktörle verim olmuyor. Elimizle diktiğimizde verim daha iyi oluyor. 5 Şubat’ta başlıyoruz, Mart ayına kadar devam ediyor. Beyaz altın dediğimiz sarımsağımızı toprağımızla buluşturuyoruz" dedi.

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI

Taşköprü sarımsağı, iri dişleri, beyaz rengi ve keskin kokusu ile karakterize edilir. Lezzeti diğer sarımsak türlerine göre daha yoğundur ve uzun süre dayanır.

Taşköprü sarımsağı, Kastamonu'nun iklimi ve toprağı sayesinde özel bir lezzete sahiptir. Taşköprü ilçesi, Küre Dağları'nın eteklerinde yer alır ve sarımsak yetiştirmek için ideal bir iklime sahiptir. Toprak da sarımsak yetiştirmek için ideal olan besin maddeleri bakımından zengindir.

Taşköprü sarımsağı, birçok farklı şekilde kullanılabilir. Yemeklerde lezzet vermek için kullanılabilir, turşu yapımında kullanılabilir veya ilaç olarak kullanılabilir. Taşköprü sarımsağının antibiyotik, antioksidan ve antiviral etkileri olduğu bilinmektedir.

Taşköprü sarımsağı hakkında bazı ilginç gerçekler şunlardır:

- Taşköprü sarımsağı, 2009 yılında Coğrafi İşaret Tescili almıştır,

- Taşköprü sarımsağı, 100 gramında 1500 miligram alisin içerir. Alisin, sarımsağa lezzetini ve kokusunu veren ve birçok sağlık faydası olan bir maddedir,

- Taşköprü sarımsağı, Türkiye'nin en pahalı sarımsak türlerinden biridir.

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI TAM BİR 'ALİSİN' ZENGİNİ

Alisin, sarımsakta bulunan bir organosülfür bileşiğidir. Taze sarımsak doğrandığında veya ezildiğinde, alliinaz enzimi alliini, taze sarımsağın aromasından sorumlu olan allisin'e dönüştürür.

Alisin'in faydaları:

- Antimikrobiyal: Alisin, bakteri, virüs ve mantarlara karşı etkilidir,

- Antioksidan: Alisin, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olur,

- Antikanser: Alisin, bazı kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engellemeye yardımcı olabilir,

- Kardiyovasküler sağlık: Alisin, kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olabilir,

- Kan şekeri kontrolü: Alisin, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir.

Alisin'in diğer faydaları:

* Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir,

* İltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir,

* Enerji seviyelerini artırmaya yardımcı olabilir,

* Hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem